Ayuso exigeix la dimissió de Sánchez i l'acusa de «pràctiques pròpies d'una dictadura»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha fet una declaració institucional sense preguntes després de la condemna del Tribunal Suprem al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, en què ha assegurat que “el 20-N del 2025 passarà a ser un dia històric per la democràcia espanyola”.
Segons Ayuso, en aquest judici “qui s’ha assegut al banc dels acusats no és el fiscal general de l'Estat, sinó Pedro Sánchez”, un president que ordena pràctiques pròpies “d’una dictadura” i que ara hauria de dimitir. ”Aquest atac de l’aparell de l'Estat a un ciutadà no es pot tornar a repetir, ni es pot tolerar un dia més que s’intenti posar l'Estat a disposició del govern per protegir-lo de la seva corrupció”, ha dit.
Segons Ayuso, amb aquesta sentència “ha quedat demostrat que l'Estat de dret funciona malgrat que els que tenien la funció de defensar la llei es van dedicar a delinquir” i van fer un “abús arbitrari del poder” per raons “polítiques”. Amb la filtració que el Suprem considera acreditada, ha dit Ayuso, el fiscal havia “atropellat” els drets de la seva parella, un fet que “mai hauria passat en una democràcia liberal com la nostra”.
“Espero que el poder de l'Estat mai torni a vulnerar els drets de qualsevol altre ciutadà”, ha dit abans d’acusar el president espanyol de fer “guerracivilisme” i buscar un xoc permanent entre institucions en benefici propi. I és que, segons la presidenta de la Comunitat de Madrid, Sánchez ha “vulnerat la separació de poders” i ha pretès “erigir-se en jutge i part”. Però “Espanya no es mereix un govern que menteixi, la divideixi en dos ni utilitzi el poder judicial amb finalitats polítiques”, ha dit.
Ha insistit que Sánchez també fa “corrupció” quan assoleix “acords amb partits minoritaris” a través de la “compra de voluntats”. “Escons per seients a empreses públiques i privades prèviament colonitzades”. Per això ha demanat a Sánchez que dimiteixi. “Nosaltres volem que això pari d’una vegada i que Espanya comenci a plantejar-se la idea d’una nova transició” perquè l'Estat es troba en un punt on “només pot guanyar o l’autocràcia o la llibertat”.