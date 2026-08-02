Brussel·les dona suport a Espanya: «La resposta europea ha de ser decidida, ràpida i unitària»

El comissari europeu d'Afers d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha assegurat que la Unió Europea (UE) està al costat d'Espanya davant la crisi migratòria a Ceuta. "Estem compromesos amb la protecció de les nostres fronteres exteriors i en donar suport a Espanya. Quan les nostres fronteres exteriors es veuen amenaçades, la resposta europea ha de ser decidida, ràpida i unitària. La solidaritat és clau", ha assenyalat Brunner en un missatge a X.
Aquest dissabte a la tarda, la UE va convocar una reunió amb els ministres d'Interior per al pròxim dimarts després que el president espanyol, Pedro Sánchez, així ho sol·licités a través d'una carta que va enviar a Ursula Von der Leyen. La trobada, que es farà per videoconferència, l'ha convocada Irlanda, que aquest semestre ostenta la presidència rotatòria del Consell de la UE,
Paral·lelament, també ahir va començar la instal·lació d'una barrera de contenció marítima a la frontera a Ceuta, a l'espigó de la platja del Tarajal. Es tracta d'una barrera de contenció de 500 metres, reforçada amb una línia de boies de l'Armada, que ha de permetre millorar el control i la vigilància de la zona.
L'anunci el va fer el primer ministre irlandès, Micheál Martin, a través d'un missatge a les xarxes socials. "Com a Presidència del Consell, Irlanda convocarà dimarts una reunió del Consell de Justícia i Afers d'Interior, presidida per Jim O'Callaghan, per debatre l'evolució de la situació a Ceuta", ha explicat. Martin també ha assegurat que el seu govern manté un contacte "estret" amb la resta d'estats membres i amb les institucions europees mentre segueix "molt de prop" l'evolució de la crisi.
S'estima que aproximadament 60.000 migrants van entrar a Ceuta aquest passat dijous, segons dades proporcionades pel president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tot i que l'executiu espanyol rebaixa aquesta xifra a 50.000. Aquesta crisi migratòria ja ha deixat almenys 67 morts, segons la darrera actualització del ministeri de l'Interior.