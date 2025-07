Avís de Brussel·les en ple cas Cerdán. La Comissió Europea ha tornat a donar un toc d'atenció a Espanya per "l'alt risc de corrupció" en els sectors de la contractació pública, les infraestructures i el finançament dels partits polítics i ha retret al govern espanyol l'absència d'una "estratègia nacional contra la corrupció".

Així ho indica l'informe anual sobre l'estat de dret que Brussel·les ha fet públic aquest dimarts i que arriba enmig de la polèmica pel 'cas Cerdán'. L'executiu comunitari reitera una advertència que ja va fer en la darrera avaluació sobre el risc de corrupció a l'Estat.

A més, critica que l'executiu espanyol "no hagi començat a treballar" en un pla anticorrupció. "Segons les parts interessades, la manca d'una estratègia unificada corre el perill de provocar la fragmentació i una supervisió insuficient de les mesures anticorrupció", assenyala el document de Brussel·les.

Silenci amb el cas Cerdán

El comissari europeu de Justícia, Michael McGrath, ha evitat pronunciar-se sobre els casos de presumpta corrupció que amenacen l'executiu de Sánchez i el PSOE. "No fem comentaris sobre casos individuals", ha dit l'irlandès.

No obstant això, en l'avaluació d'aquest any, Brussel·les reconeix que l'Estat ha fet "alguns avenços" per "augmentar l'eficiència" en els processos d'enjudiciament de casos de corrupció d'alt nivell, però demana al govern espanyol accelerar la finalització de la reforma de la llei d'enjudiciament criminal.

Sense valorar l'amnistia

Pel que fa a l'amnistia, de nou, en l'informe d'aquest any Brussel·les evita entrar a valor la mesura i es limita a constatar que ha estat avalada pel Tribunal Constitucional (TC). En el document, la Comissió Europea admet que la llei ha estat objecte d'una "gran controvèrsia" a Espanya.

El text constata també que, fins ara, s'ha aplicat "a més de 300 persones i preveu una amnistia que s'aplica a actes i fets que impliquen responsabilitat penal, administrativa o comptable, definits tant en funció de les dates dels actes com de la seva connexió amb els fets relacionats amb el 'procés d'independència' de Catalunya".