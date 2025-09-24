Collboni reforça l'alcaldia per la fragmentació de l'oposició, segons una enquesta d'«El Periódico»

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, guanyaria les eleccions municipals i creixeria fins a les 11 o 12 regidories si se celebressin ara que arriba a l'equador del mandat. Segons una enquesta del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) publicada aquest dimecres a El Periódico, el PSC es consolida com la primera força al consistori i supera Junts, a qui va treure l'alcaldia amb un acord d'última hora amb Barcelona en Comú i el PP que va deixar Xavier Trias amb el discurs d'investidura escrit i va ser l'avantsala de l'adeu d'Ada Colau.
Mentre que el PSC creixeria una o dues regidories, Junts i Barcelona en Comú caurien fins a les 7 i les 6 o 7 respectivament, després d'obtindre'n 11 i 9 a les eleccions del 2023. Això faria que l'oposició a Collboni quedés més fragmentada i les opcions d'un govern municipal alternatiu es diluís.
Si bé, les 6 regidories que l'enquesta atorga a ERC mantindria viva la possibilitat d'assolir una majoria absoluta d'esquerres amb un acord de govern entre el PSC, Barcelona en Comú i els republicans, que arribarien a les 23 regidories amb la projecció més restrictiva. Aquesta és l'opció preferida dels electors, segons GESOP, que recull que el 40% aposten per un bloc d'esquerres, mentre que un 30% prefereix un govern de Collboni en solitari.
Junts, a la recerca d'un candidat de pes
Sigui com sigui, el PSC és el partit que més es reforçaria a Barcelona, amb el 23,5% dels vots, 3,9 punts més que en els comicis que configuren l'Ajuntament d'avui. En canvi, Junts patiria una davallada de 7,4 punts ja sense Trias i en plena recerca d'un candidat que els permeti tornar a aspirar a l'alcaldia.
En un primer moment, la qüestió havia de quedar resolta abans de l'estiu, com a molt en l'arrencada de curs, però encara no ha cristal·litzat. Un dels motius, segons diverses fonts consultades per Nació, és la negativa que ha traslladat Artur Mas, expresident de la Generalitat, a qui diversos dirigents de Junts havien sondejat per agafar el relleu de Trias com a cap de cartell a la capital catalana. "A hores d'ara, no ho contempla", relaten fonts del seu entorn.
Qui tampoc preveu presentar-se -i així ho ha traslladat a la cúpula de Junts- és Quim Forn, exconseller d'Interior i mà dreta de Trias quan va ser alcalde, en l'etapa 2011-2015. Forn va ser el número u de la llista a les eleccions del 2019, en ple judici del procés al Tribunal Suprem -estava empresonat a Soto del Real-, però la candidata efectiva va ser Elsa Artadi, en aquell moment de la màxima confiança de Carles Puigdemont.
Sanz ho deixa i Colau s'allunya
Al seu torn, Barcelona en Comú perdia 5,4 punts i, ara que la presidenta del grup municipal de BComú, Janet Sanz, ha anunciat que deixarà la política, s'ha reobert el debat sobre els nous lideratges. Sense haver-ho de fer explícit, molts dels presents miraven de tant en tant Gerardo Pisarello. Serà això o una sorpresa, apunten diverses fonts consultades. Al seu torn, Colau ja no es planteja tornar a presentar-se com a candidata. Almenys aquesta és la posició que ha expressat públicament.