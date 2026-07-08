El CEO més esperat ja té data: per què ha tardat tant el primer baròmetre del 2026?

Fi a la incògnita sobre el primer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) del 2026. L'ens públic ha anunciat que aquest dijous a les 11 hores presentarà la primera onada, que s'ha endarrerit prop de mig any per, tal com va avançar Nació, problemes administratius. L'enquesta inclou una estimació de vot i d’escons per a les eleccions al Parlament i al Congrés, i en aquesta ocasió també preguntarà sobre corrupció, la visita del Papa a Barcelona, política internacional o intel·ligència artificial. Els resultats seran presentats pel director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, sobre un treball de camp que es va fer entre el 21 de maig i el 25 de juny a una mostra de 2.000 persones majors de 18 anys i residents a Catalunya amb dret a vot.
El fet que l'última onada fos presentada el novembre de 2025 implica que en la nova entrega es reflecteixen els efectes de moltes circumstàncies polítiques noves. En clau catalana, la més evident és l'aprovació dels pressupostos. El baròmetre analitzarà com ha impactat l'acord pels comptes entre el Govern, ERC i els Comuns i també els acords extrapressupostaris. En clau espanyola, amb l'estimació de diputats catalans al Congrés, el CEO valorarà l'impacte que ha tingut a Catalunya els escàndols que esquitxen el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. L'anterior estimació era clara: Aliança es disparava, el PSC es desgastava, Junts s'ensorrava i ERC revifava. Caldrà veure si les tendències es mantenen en la nova onada.
Per què ha tardat tant el baròmetre?
Fonts del CEO van admetre el passat abril a aquest diari que el primer baròmetre del 2026 anava tard perquè aquest any s’ha hagut d'actualitzar l'acord marc de les empreses homologades per fer treballs de camp. Dit d'altra manera, les empreses que són encarregades de dur a terme l'enquesta. El procediment és llarg i fins que no s'ha resolt, no s'ha pogut contractar l'empresa per realitzar el treball de camp, justificaven des de l'ens públic. El CEO explicava que, a causa de tot plegat, es preveia que la primera onada del Baròmetre es publiqués al juny, si bé finalment ha estat a principis de juliol. Aquest retard tampoc implicava, en principi, que es fessin menys onades del CEO i la previsió és que les altres dues es fessin durant l'últim trimestre de l'any.
L’acord marc té una durada de dos anys, prorrogable un any més. L’anterior va estar vigent entre finals de 2021 i finals de 2024 -incloent la pròrroga- fet que va permetre al CEO contractar la realització d’estudis durant el 2025. L’actual conveni no ha entrat en vigor definitivament el març d’enguany. "La dilació del procés va impedir fer contractacions durant els primers tres mesos de l’any", explicaven fonts del CEO a Nació. Després de l’aprovació del pla anual de 2026 el passat 19 de març, el CEO ja va poder iniciar els procediments de contractació dels estudis de camp, entre els quals les tres onades del Baròmetres d’Opinió Pública.
Què deia l'últim baròmetre del CEO?
L'últim baròmetre del CEO, publicat el passat mes de novembre, apuntava a un gir de la política catalana, motiu pel qual el pròxim també aixeca expectatives. Aliança Catalana i Junts empatarien a escons en cas d'unes futures eleccions catalanes i totes dues formacions se situarien entre els 19 i 20 diputats. El PSC es mantindria com a primera força, tot i que perdria suports i se situaria en una forquilla d'entre 38 i 40 diputats, entre dos i quatre menys que a les eleccions del 12-M. ERC se situaria entre els 22 i 23 diputats, amb un lleuger creixement d'entre dos i tres diputats.
Amb l'estimació presentada, la formació de Carles Puigdemont perdria una quinzena d'escons respecte als comicis anteriors, mentre que els de Sílvia Orriols podrien guanyar entre 17 i 19 diputats. A la resta de l'arc parlamentari destaca que Vox (13-14) faria el sorpasso al PP (12-13) mentre que els Comuns (6) i la CUP (3-4) mantindrien xifres similars respecte a les últimes eleccions. El treball de camp de l’últim Baròmetre de l’any es va dur a terme entre el 13 d’octubre i l’11 de novembre mitjançant enquestes a una mostra de 2.000 persones. L'actualització arribarà, per fi, aquest dijous.