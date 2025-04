El Govern expedienta Red Eléctrica i Endesa per saber les causes de l'apagada

Salvador Illa ha comparegut aquest dimarts després de la sisena reunió del gabinet de crisi per l'apagada general. Mentre Catalunya recupera la normalitat amb l'única excepció de Rodalies, el president ha dit que Catalunya "ha respost adequadament" sense necessitat de demanar l'emergència 3 a l'Estat, com han fet altres territoris. "Hem respost de forma satisfactòria i és un reconeixement a la feina col·lectiva del país", ha afirmat. Recuperada la normalitat, els pròxims passos passen pes esbrinar les causes. El Govern, en aquest sentit, obrirà dos expedients informatius a Red Eléctrica i Endesa per saber què ha passat, per ajudar a la investigació del govern espanyol, per garantir que no torna a passar una cosa així. "Volem arribar al fons del que ha passat per prevenir que torni a passar", ha explicat Illa.

La part més rellevant de la crisi es dona per tancada. El president ha dit que qui ha de donar explicacions és Red Eléctrica sobre les causes de l'apagada general i que la investigació la lidera el govern espanyol, i Catalunya hi donarà suport. "Hem de saber què ha passat i evitar especulacions i desinformació", ha dit. També ha remarcat que cal analitzar les afectacions, avaluar danys i, si cal, activar ajudes als sectors afectats. Alhora, caldrà extreure lliçons de la crisi i el president ha dit que Catalunya és una societat "molt avançada" i "molt dependent" del subministrament elèctric. "Tenim vulnerabilitats i també capacitat de resposta", ha remarcat, i ha insistit en la robustesa dels serveis públics que han permès pal·liar a la resposta a la crisi.

El president compareixerà al Parlament per donar explicacions davant dels retrets de l'oposició. "Hem informat els grups parlamentaris", ha afirmat, i ha dit que confia que els suggeriments dels grups seran amb "esperit constructiu". "Hem garantit la integritat de les persones i béns, verificar els serveis de resposta i, quan hi ha hagut informació veraç, donar-la", ha dit. El Govern va comparèixer quatre vegades i aquest dimarts al matí, tres vegades. "Respecto tots els posicionaments dels grups", ha dit, però ha tancat files amb la resposta governamental. "Hem activat tots els recursos amb agilitat per donar resposta", ha insistit, i ha demanat "actitud constructiva" i "sentit de país". "Això ha de passar per sobre de tot", ha dit, i ha afegit que el debat se'l quedarà pel Parlament.

En tot cas, ha dit que ha estat al seu despatx i fent reunions de crisi i ha negat que hagi estat "amagat". "Hem estat al peu del canó, treballant amb rigor i donant informació quan ha estat verificada i contrastada, i ho continuarem fent", ha remarcat. La prioritat, ara, és saber què ha passat i Catalunya col·laborarà amb Espanya per treure'n l'entrellat.

"El país funciona amb plena normalitat"

Illa ha explicat que s'ha recuperat el 100% del subministrament elèctric i el país funciona "amb plena normalitat". "Catalunya ha respost bé a una emergència excepcional", ha afirmat, i ha reclamat prendre consciència dels fets que han succeït. "Mai havia passat un zero energètic", ha afirmat. El Govern ha desplegat "tots els recursos disponibles" i s'han activat els protocols, i Illa ha agraït la resposta "cívica" de la ciutadania i els servidors públics. La primera prioritat era la protecció de les persones més vulnerables i evitar "mals majors", ha detallat el president.

La situació evoluciona correctament. La situació és normal als hospitals i s'han reprogramat les intervencions que es van ajornar. En educació, les escoles han funcionat bé amb només alguna incidència puntual. En l'àmbit de seguretat, després d'un desplegament extraordinari dels Mossos, no hi ha hagut incidències greus. El principal problema és a Rodalies, que recupera a poc a poc el servei. Segons Illa, els plans d'emergència "han funcionat correctament", tot i admetre que hi ha un procés "d'aprenentatge permanent" quan hi ha una crisi d'aquestes.

"No és la primera emergència a què hem hagut de fer front. Sempre apliquem els mateixos principis: protegir, informar i col·laborar amb la resta d'institucions", ha explicat el president. Illa ha insistit que s'han incrementat els esforços per informar els ciutadans i ràpidament es va activar el comitè de crisi, amb compareixença posterior (bona part de les quals, sense preguntes). La col·laboració amb l'Estat, Europa i els ajuntaments ha estat també fluida per "coordinar esforços i serveis".

Rodalies hauria d'estar resolt aquest dimarts

Bona part de la reunió del consell executiu s'ha centrat en l'apagada, una "situació sense precedents", com l'ha definit la consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque. En la xarxa ferroviària, la més afectada per l'apagada, els problemes continuen a Rodalies. La consellera Paneque ha admès que, ara com ara, no es pot assegurar "un desenvolupament normal del servei previst" i ha remarcat que treballen intensament amb Renfe i Adif per recuperar la circulació estable a les línies R1, R2, R3 i R4 durant aquest dimarts. "No podem assegurar amb els horaris de pas habituals", ha insistit la consellera. Les informacions que té el Govern és que s'hauria d'haver resolt el problema aquest dimarts.

Sánchez apuja el to

"No pot tornar a passar mai més". Aquesta és una de les frases que ha pronunciat aquest dimarts el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la compareixença d'aquest migdia per continuar donant explicacions sobre la gran apagada que ha monopolitzat la vida pública a l'Estat des d'ahir a les 12.33, que és quan es va perdre el 60% de l'energia en només cinc segons. Tot i que Red Eléctrica ha descartat la hipòtesi del ciberatac, Sánchez l'ha mantingut oberta almenys fins que acabi la investigació encarregada en el marc de la Comissió Nacional de Seguretat, protagonista a l'hora de monitorar els esdeveniments de les últimes hores i reunida una vegada més aquest matí.