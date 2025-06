"La responsabilitat del que passi serà exclusivament de l'executiu". Així adverteix el portaveu del PP, Borja Sémper, d'una possible plantada dels presidents autonòmics populars a la Conferència de Presidents que tindrà lloc divendres a Barcelona. La direcció del PP exigeix al govern de Pedro Sánchez ampliar l'ordre del dia de la cimera i dona via lliure als seus presidents per decidir si assisteixen a la cita o, per contra, deixen plantat a Sánchez.

El govern espanyol ja va comunicar que la seva intenció era que la Conferència se centrés en habitatge i formació professional i universitària. Les comunitats autònomes del PP, per la seva banda, fa més d'una setmana que exigeixen que s'incloguin qüestions com la reestructuració del deute i el finançament o la competència del control de fronteres, que obria el debat sobre l'acord entre el govern espanyol i Junts en gestió de la immigració.

En la reunió preparatòria, l'executiu va accedir a incloure temes plantejats pel PP, però va rebutjar alguns com la retirada dels projectes de llei que "ataquen el poder judicial" perquè, a parer seu, no són competència de la cimera de presidents. Per aquest motiu, la majoria de les comunitats del PP van votar que no a l'ordre del dia i, des de la direcció del PP, asseguren que els semblarà bé la decisió que prenguin els seus presidents "en resposta a aquesta ignomínia".

"Si el govern torna a donar un cop de porta, a passar-se per l'arc del triomf el reglament i la norma, veurem quina és la resposta que adopten els presidents de les comunitats autònomes", va alertar Sémper. La raó és que els populars apunten a una via que obre el reglament de la Conferència de Presidents per poder posar sobre la taula els temes que ells volen tractar. Es tracta del punt 5.2 C, que dona "capacitat" a les comunitats a proposar i fixar temes a la reunió i que s'han d'acceptar "obligatòriament" si una majoria de territoris hi dona suport.

El PSOE exigeix "sentit d'institucionalitat"

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha retret aquest dimarts al PP que especuli amb la possibilitat d'una plantada. Els socialistes esperen que el PP no posi "excuses" i tingui un "mínim sentit d'institucionalitat".

"No pot ser que un partit que es diu d'Estat, malgrat que no ho demostra, utilitzi fins i tot la Conferència de Presidents per atacar el govern", ha criticat López en una entrevista a TVE, on ha recordat que la cita serveix per abordar les qüestions que necessiten les comunitats autònomes, i no s'ha d'usar "per a la picabaralla partidària barata, com fa el PP".

El portaveu socialista considera que l'amenaça de boicot per part de les comunitats del PP és conseqüència de la "frustració" dels populars per no poder arribar al govern i ha conclòs que "no tenen cap sentit d'Estat" i actuen com a "antisistema".

"Espectacle lamentable"

El conseller de Presidència del Govern, Albert Dalmau, va lamentar "l'espectacle lamentable" ofert per les comunitats del PP després de la reunió preparatòria. A parer seu, els executius populars tenen una actitud de "confrontació" i degradació institucional. "Catalunya ha anat al comitè preparatori amb una actitud positiva i constructiva perquè creiem que aquesta és l'aportació més gran que podem fer al conjunt d'Espanya", va explicar en acabar la reunió.

Després de tres hores i mitja de debat, les desavinences entre les comunitats governades pel PP, d'una banda, i l'executiu, els governs socialistes, el País Basc i Canàries, de l'altra, van derivar en una votació on una majoria d'11 vots contra set va rebutjar el plantejament que havia proposat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El ministre va lamentar l'actitud de les comunitats populars, a qui va acusar d'assistir a la trobada amb una posició prefixada des de Génova. "Era una oportunitat magnífica d'aconseguir el consens renunciant a postulats maximalistes", va assegurar. Amb tot, el govern espanyol no va tancar la porta a arribar a un acord abans de la cimera de divendres.