Els Comuns situen l'educació com a «prioritat» en la negociació dels pressupostos amb el Govern

El secretari primer de la Mesa del Congrés i diputat dels Comuns, Gerardo Pisarello, ha situat l'educació com una de les "prioritats fonamentals" en la negociació dels pressupostos amb el Govern d'Illa. Pisarello ha dit que pel seu grup és "molt important revertir l'infrafinançament en educació". Per la seva banda, l'exdiputat i regidor d'En Comú a l'Ajuntament de Sabadell, Joan Mena, s'ha dirigit a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per dir-li que el professorat "necessita menys correus electrònics amb copets a l'esquena i més recursos públics per activar l'educació pública". En aquest sentit, ha lamentat que Catalunya és "la comunitat amb menys finançament en educació de l'Estat" i ho ha titllat de "vergonya històrica".
En un contacte informatiu amb els mitjans de comunicació després de reunir-se amb membres de la comunitat educativa de Sabadell i a dos dies de començar el curs escolar, Mena i Pisarello han deixat clar que l'educació serà una de les "prioritats" en la negociació pressupostària amb el Govern de Salvador Illa. "Una de les condicions dels Comuns serà sí o sí apostar per una educació pública i inclusiva", ha remarcat Mena.
Els Comuns han reclamat al Govern que es "reforci" l'escola pública "amb més recursos humans i infraestructures". "Catalunya no podem ser la comunitat amb menys finançament de l'Estat, és una vergonya històrica que hem de trencar d'una vegada per totes si volem una Catalunya cohesionada i on tothom tingui les mateixes oportunitats", ha defensat Mena. En aquest sentit, ha reclamat més suport a l'escola inclusiva: "No s'hi valen només decrets sense finançament públic perquè si no és paper mullat".
Mena també ha volgut traslladar un missatge a la consellera d'Educació, Esther Niubó, amb motiu de l'inici del curs escolar aquest dilluns: "El professorat necessita menys correus electrònics de copets a l'esquena i més recursos públics per activar l'educació pública".
Decret llei per aturar la compra i d'armes a Israel
El diputat dels Comuns també ha exigit al ministre de Justícia, Félix Bolaños, que dimarts porti al Consell de Ministres un decret llei per aturar "d'urgència" la compra i venda d'armes a Israel. A més, ha reclamat al govern de l'Estat que "sense esperar Europa, apliqui sancions i suspengui els acords comercials i d'altres tipus amb Israel mentre duri el genocidi". "Davant de la massacre, prou de paraules i necessitem fets", ha exclamat. Pisarello ha dit que "és inadmissible que tinguem gent de la societat civil en una flotilla jugant-se la vida intentant portar medicaments i aliments a Gaza, quan hauria de ser obligació de l'Estat demanar una mediació per part de l'ONU per obrir un corredor humanitari".
Pisarello, després de reunir-se amb membres de la comunitat educativa de Sabadell, ha assegurat que "costa molt defensar l'educació i la sanitat dels nostres fills i filles, mentre continuen els bombardejos que estan assassinant milers de nens i nenes a Gaza".
També ha dit que es "inadmissible" que hi hagi detencions de ciutadans per "intentar que no es blanquegi la presència esportiva d'Israel en competicions esportives a l'Estat com la Vuelta ciclista". En aquest sentit, ha dit que és "obligació" de l'Estat "impedir que es produeixi aquesta participació o bé suspendre-la mentre duri la massacre".
Crítics amb l'OPA del BBVA al Sabadell
En un altre ordre de coses, els Comuns també s'han mostrat crítics amb l'OPA del BBVA al Sabadell després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors l'autoritzés aquest divendres. Pisarello ha dit que els Comuns estan a favor d'una "banca pública i cooperativa" i creuen que una operació d'aquestes característiques "contribueix a una major concentració del poder econòmic i posar en perill el finançament de petites i mitjanes empreses". Per tot plegat, Pisarello considera que és una "decisió equivocada".