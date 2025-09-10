Illa promet fer-se escoltar sense cridòria per desplegar plenament l'autogovern

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet el tradicional discurs amb motiu de la Diada i ha promès "fer-se escoltar" -sense cridar- per enfortir i desplegar plenament l'autogovern i les competències que té Catalunya. El president ha defensat, en plena negociació del finançament singular, fer-ho "amb els recursos que pertoquen" al país, per millorar la vida dels ciutadans i contribuir a la "prosperitat compartida" amb la resta d'Espanya. En aquest sentit, ha garantit que treballarà per "la màxima unitat possible" de les forces catalanes a l'hora d'afrontar negociacions complexes, que ara com ara no tenen les majories necessàries per prosperar ni consens intern a Catalunya.
Des del Saló Verge de Montserrat, al Palau de la Generalitat, Illa ha defensat de nou l'amnistia de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. No s'hi ha referit directament, però sí que ha defensat "la participació plena de tots els actors polítics" escollits pels catalans. "La immensa majoria de nosaltres volem mirar endavant", ha dit, en la línia de girar full definitivament del procés i construir una Catalunya "de tothom i amb tothom, dins del marc legal i institucional". El president va tancar el curs passat demanant el retorn de Puigdemont. Després de reunir-s'hi la setmana passada, va admetre que no hi haurà "normalitat" fins que l'expresident i el líder d'ERC deixin d'estar perseguits pels tribunals.
En tot cas, però, Illa ha defensat en vigílies de la Diada que cal una Catalunya "centrada" en "el realment important". I en la llista de prioritats, el president no hi ha inclòs ni l'amnistia ni el finançament, sinó la creació de prosperitat, la reducció de les desigualtats, l'accés a l'habitatge, la seguretat, el suport a les famílies i el suport a universitats, empreses i sector agroalimentari. Tot plegat, en un moment d'inestabilitat global i amb l'ascens de l'extrema dreta, que condiciona o governa arreu d'Europa, i també creix a Catalunya. Precisament per això, Illa també ha fet una defensa ferma de la convivència. "És el bé més preuat que tenim i la defensaré fins al final", ha indicat.
Lligat amb això, el president ha defensat la cohesió social i ha reclamat un "nosaltres obert i generós". "Catalunya no s'ha deixat endur mai per la intolerància", ha afirmat, i ha reclamat construir un país plural i divers. I en aquest sentit, just el dia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha disparat de nou contra el model d'escola catalana, Illa ha defensat la cultura i la llengua catalana, i ha reivindicat el Pacte Nacional per la Llengua com una de les fites importants del seu primer any a Palau. "El català ha de continuar sent la llengua inclusiva, pròpia i transversal del país", ha dit, i ha insistit que en una societat global "el català enriqueix i suma".
Després d'un estiu marcat pels incendis en diversos punts de l'Estat, Illa ha defensat la "solidaritat" amb Extremadura i Castella i Lleó, que van rebre el suport dels Bombers de la Generalitat. "És un bon exemple de la Catalunya solidària que ens enorgulleix", ha dit. També ha alertat dels efectes del canvi climàtic, en aquest cas en forma de focs cada cop més potents, i ha dit que cal afrontar-ho "de manera integral". En la seva segona Diada com a president, també ha fet balanç de la situació política global, i ha reclamat una política decidida a escala europea i ha denunciat el "genocidi del poble palestí a mans del govern d'Israel", coincidint amb la setmana que Pedro Sánchez ha anunciat un paquet de mesures per pressionar per aturar el conflicte.