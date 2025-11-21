Illa reivindica Ernest Lluch com un garant de «la paraula, la raó i la veritat»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de l'exministre Ernest Lluch en el 25è aniversari del seu assassinat. En un acte d'homenatge al Palau de la Generalitat, Illa ha defensat els "tres estendards poderosos" que Lluch va portar al llarg de la seva vida, "la paraula, la raó i la veritat". "Va defensar la paraula davant el soroll; la raó davant la força; i la veritat davant la mentida", ha dit el president. Qui també ha intervingut a l'acte ha estat la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que ha lloat la figura de Lluch en la defensa de la pau. "Va ser una veu contundent alçant-se sobre el terror; una víctima valenta per la irrompible defensa del diàleg i de la pau", ha dit Ribera.
Illa, visiblement emocionat al llarg de tot l'acte de record a Lluch, s'ha fet seus els valors de l'exministre i ha fet una crida a "recuperar els seus tres estendards". "Necessitem defensar-los imperiosament", ha dit el cap de l'executiu, que ha advertit que és l'única manera de "fonamentar la convivència i la democràcia".
Durant la seva intervenció, el president ha remarcat que, actualment, "alguns pretenen aconseguir la impunitat amb la mentida". "S'equivoquen, perquè la mentida no dura mai per sempre i la veritat sempre preval; tard o d'hora troba el camí per sortir a la llum", ha expressat. En aquesta línia, ha subratllat que és "un deure democràtic" defensar la veritat.
El president ha apuntat que els valors que Lluch va defensar en la seva època i que va posar al servei de "l'oposició a la dictadura i de bastir els fonaments del sistema democràtic" són els mateixos que ara cal fer prevaldre. "Ell defensava la llibertat, la fraternitat i l'equitat màxima per a totes les persones que viuen en societat, i nosaltres l'homenatgem amb emoció", ha conclòs.
Ribera alerta sobre la "desmemòria" i reivindica el llegat de Lluch
Per a Ribera, Lluch representava "la intel·ligència crítica, la vocació de servei públic i el compromís amb la justícia social", uns valors i unes "lliçons de vida" que, segons diu, segueixen sent inspiradors. La vicepresidenta executiva de la CE també ha assegurat que Lluch s'hauria alegrat "infinitament" que a Espanya "hagin callat les armes". "Han acabat les bombes i els trets, però no ho han fet els crits. Són crits diferents, però estan allunyats del respecte, la paraula i la raó", ha subratllat Ribera. En aquesta línia, ha alertat que, actualment, "es dona per feta" la democràcia, tot i les recurrents "faltes de respecte pels altres i per la veritat".
De fet, Ribera ha volgut fer una advertència explícita a les "mentides" esteses socialment, que ha assegurat que "maten". Així, ha demanat que "la desmemòria no guanyi la batalla" i ha reivindicat la "claredat, la vigència i la modernitat" del llegat de Lluch. A l'acte també hi ha intervingut una de les filles d'Ernest Lluch, Eulàlia Lluch, qui ha fet un repàs sobre la figura del seu pare des d'una part més personal i deixant de banda el polític que va ser.
En una intervenció molt emotiva, la filla de l'exministre ha fet una distinció entre l'Ernest "de tothom" i el seu propi, que coneixia com a pare i en la intimitat. En aquest context, ha assegurat que és "un èxit de la societat" que Lluch sigui recordat per qui va ser. "La història es recorda dels bons", ha sentenciat.
L'acte s'ha celebrat al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat i ha comptat amb la presència de la consellera d'Economia, Alícia Romero; la d'Interior, Núria Parlon; el conseller de Justícia, Ramon Espadaler; la consellera de Territori, Sílvia Paneque; la de Salut, Olga Pané; la d'Igualtat, Eva Menor; el d'Acció Exterior, Jaume Duch; i el secretari de Difusió, Carles Escolà.