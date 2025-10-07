Illa tira enrere la decisió d'Aragonès: els advocats dels Mossos tornen a Interior

Un dels debats més intensos de la passada legislatura va ser sobre els advocats dels Mossos. La CUP feia temps que pressionava per desmuntar el gabinet jurídic del Departament d'Interior, acusant-lo de perseguir els manifestants independentistes. Finalment, el Govern de Pere Aragonès va cedir, i va diluir els advocats del cos dins del gabinet jurídic de la Generalitat, sota les ordres del Departament de la Presidència. Això, ara, ha canviat de la mà de Salvador Illa i Núria Parlon.
El Govern ha aprovat aquest dimarts la creació de la subdirecció general d'assistència i assessorament jurídic de la Direcció General de la Policia, que pilota Josep Lluís Trapero. Aquesta nova estructura, segons ha detallat la portaveu, Sílvia Paneque, servirà per adaptar els serveis jurídics dels Mossos al "creixement i especialització del cos", i permetrà "millorar l'assessorament jurídic dels agents, coordinats sempre amb els serveis jurídics de la Generalitat". El decret entrarà en vigor a partir d'aquest dimecres.
L'executiu ha valorat que, per l'evolució de les modalitats delictives i les demandes de seguretat, així com pel creixement del nombre d'efectius, era necessari "reforçar l'assessoria jurídica interna més enllà de la coordinació amb el gabinet jurídic central". La subdirecció tindrà dues àrees, una d'assessorament jurídic administratiu i una altra de defensa i assessorament penal. Serà aquesta segona la que tindrà l'encarregat de defensar els agents. Per ara, es desconeix qui pilotarà aquesta subdirecció. L'any passat, en una de les primeres compareixences al Parlament, Trapero ja va dir que es treballava per recuperar l'assistència jurídica dels Mossos dins d'Interior.
Al programa electoral, el PSC incloïa "revertir el pacte ERC-CUP en matèria de seguretat". En aquest sentit, els socialistes situaven com a prioritat "recuperar la defensa judicial especialitzada dels Mossos que han vist judicialitzada la seva actuació en matèria d'ordre públic". L'acord del Govern amb la CUP es produïa després d'un cicle d'alta conflictivitat al carrer, que havia desembocat en acusacions contra manifestants independentistes, en alguns casos per part de la mateixa Generalitat en defensa dels Mossos.
L'any 2021, el Govern d'Aragonès, amb Joan Ignasi Elena al Departament d'Interior, argumentava que calia integrar els advocats d'Interior dins de Presidència per "unificar criteris" i "garantir la coherència" en la defensa jurídica dels Mossos. I evitar així que la policia, tot i ser funcionaris de la Generalitat, tingués un cos d'advocats propi. També aleshores, es produïa un canvi de criteri en les acusacions per part de la Generalitat, en què els advocats de l'administració només es personarien en cas de lesions acreditades.