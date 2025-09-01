Junqueras assegura que Junts s'ha interessat per la proposta de finançament d'ERC: «És un pas endavant»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que Junts ha mostrat "interès" per la proposta de finançament que ERC registrarà dilluns vinent al Congrés dels Diputats. "És un pas endavant comparat amb qualsevol altre moment de la història", ha apuntat en una roda de premsa aquest dilluns a la tarda. Els republicans registraran la iniciativa amb la seva proposta de nou model, malgrat que no està garantit ni el suport del PSOE ni la majoria absoluta de la cambra baixa espanyola. "Jo espero que tothom voti a favor d'allò que és bo per Catalunya", ha sentenciat preguntat per Junts.
"Demano que tots es posin al nostre costat a l'hora de defensar Catalunya. És difícil, calen majories molt àmplies i diverses, però si tothom renunciés a allò que és difícil ningú resoldria els grans embats del nostre país", ha reblat. Junqueras ha insistit en la importància d'avançar en el finançament i la recaptació fiscal abans de seure a negociar els pressupostos tant amb el Govern de Salvador Illa com l'executiu espanyol de Pedro Sánchez, i ha assegurat que si s'aprovés la proposta d'ERC tampoc seria per si mateixa una raó suficient per negociar els comptes. "També cal un bon model de finançament, es van comprometre", ha dit.
Així mateix, ha subratllat que ERC no té "cap interès a què les legislatures siguin especialment curtes", però que són els governs d'Illa i Sánchez qui han de "decidir com seran de llargues". "D'ells depèn, de la seva actitud i les seves decisions", ha afegit. En aquest sentit, respecte al suport dels socialistes a la iniciativa dels republicans al Congrés, ha afirmat que el principal "escull" és que el PSOE creu que la recaptació fiscal "toca el moll de l'os de l'Estat".
Des d'ERC creuen que al PSOE no són conscients de la "importància immensa" de la recaptació per a Catalunya. "És un element fonamental en les estructures d'un estat. Ells tenen una visió espanyola, defensen l'estatalitat espanyola, i la capacitat de recaptació fiscal és un dels nervis de qualsevol estat", ha subratllat. El líder republicà ha destacat també que la modificació de la legislació estatal -amb una majoria qualificada al Congrés- explica "una part de la dificultat per assolir" la recaptació d'impostos com ara l'IRPF.
Finalment, sobre la reunió entre el president Illa i l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, a Brussel·les aquest dimarts, Junqueras ha demanat a ambdós dirigents "que es posin a treballar immediatament al servei del país, pel model de finançament, per garantir la recaptació de l'IRPF i per constituir les majories necessàries al Congrés per habilitar la Generalitat per recaptar impostos".
En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dilluns, el president Illa ha promès "la lletra petita" del nou model de finançament en les pròximes setmanes o mesos, necessari per abordar la carpeta dels pressupostos amb més garanties d'èxit. “Coneixerem la lletra petita en les pròximes setmanes i mesos”, ha indicat el president, que ha reclamat un “consens ampli” a Catalunya per reformar el finançament.