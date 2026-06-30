La Complutense suspèn Monedero per assetjament sexista a diverses alumnes

La Universitat Complutense de Madrid (UCM) ha suspès durant un any el professor i cofundador de Podem Juan Carlos Monedero per assetjament sexista a diverses alumnes, tal com ho ha avançat aquest dimarts El País. És el resultat de l'expedient disciplinari que la universitat va obrir el febrer de 2025 per la denúncia d'una estudiant i Monedero ja ha complert la meitat de la sanció, ja que va quedar apartat de manera preventiva.
No és la primera denúncia contra el cofundador de Podem. La formació morada va rebre dues denúncies internes el 2023, tal com van informar elDiario.es i l'ABC, que van detallar que una dona havia fet arribar el cas a la Secretaria de Feminismes de Podem i relatava que Monedero es dedicava a "magrejar i incomodar dones joves en entorns del partit". A la missiva, la denunciant també assegurava que la UCM tenia constància d'aquest comportament al seu campus. La segona víctima va fer arribar els fets directament a la direcció de Podem.
En aquest cas, la universitat va activar el protocol contra l'assetjament sexual i sexista i, el maig passat, va resoldre que Monedero havia comès "una falta molt greu". El País detalla que el vicerrector de la UCM, Julio Benacloche, va firmar el 17 de març de 2025 que s'apliqués una mesura cautelar de suspensió de totes les funcions de Monedero. Aquestes mesures tenen una llargària màxima de sis mesos i, per tant, Monedero es va reincorporar el setembre, amb l'inici del curs 2025-2026.
Ara, aquests sis mesos apartat del càrrec es descompten de l'any que imposa la resolució de l'expedient i, en conseqüència, Monedero podrà tornar a exercir a la universitat el desembre vinent. Els dos períodes de sanció han coincidit amb les vacances d'estiu, amb quatre mesos fora del període lectiu, per la qual cosa el cofundador de Podem haurà quedat fora de les aules un total de vuit mesos per aquests fets.