La CUP exigeix a ERC i els Comuns que es plantin per l'ampliació del Prat

La CUP ha exigit a ERC i els Comuns "plantar-se" davant l'ampliació de l'aeroport del Prat si estan en contra del projecte. En roda de premsa aquest dimecres des del Parlament, el diputat Dani Cornellà ha instat els republicans i els Comuns a tombar els pressupostos de la Generalitat del 2026 per fer caure l'ampliació de l'aeroport del Prat. Cornellà ha recordat que el Hard Rock ja va impedir l'aprovació dels comptes l'any passat i va provocar la fi de la legislatura passada, i ha afirmat que podria passar el mateix ara amb el Prat.

"L'últim Govern saben com va caure per un tema molt concret, doncs demanem exactament el mateix", ha dit el diputat, que ha exigit contundència als socis del president Salvador Illa amb un tema en què estan en contra. Per a la CUP, tant ERC com els Comuns han de deixat "d'enredar" i plantar-se davant l'executiu. "I si no, que el Govern caigui", ha conclòs Cornellà.

Així mateix, els anticapitalistes han exigit els republicans i els Comuns que actuïn "des de Catalunya" i no confiïn que siguin les institucions europees les que aturin el projecte per ampliar l'aeroport. Ambdues formacions creuen que la Comissió Europea, que ha d'avalar el projecte abans de l'aprovació del Pla Director Urbanístic (PDU), rebutjarà l'ampliació pel seu impacte ambiental. La CUP busca així posar en evidència tant ERC com els Comuns pel seu suport al Govern malgrat estar en contra del projecte.

Els Comuns demanen "fer un front comú"

Posteriorment, també en una roda de premsa al Parlament, els Comuns han respost a la CUP i han defensat "fer un front comú davant l'ampliació de l'aeroport". "Celebro que la CUP digui que hem de treballar plegats", ha dit el portaveu dels Comuns David Cid.

Opa del BBVA al Sabadell

Els Comuns i la CUP també han mostrat posicionaments diferents respecte a les condicions imposades pel govern espanyol a l'opa del BBVA al Sabadell. Els Comuns -socis de Pedro Sánchez dins de Sumar- consideren que la decisió "és la correcta i va en la bona direcció". "El que fa és endurir les condicions, que no anem encara més a un oligopoli bancari que afecti els ciutadans", ha assegurat David Cid.

Segons els Comuns, les condicions de l'executiu de Sánchez, entre les quals que durant tres anys prorrogables a cinc les dues entitats mantinguin personalitat jurídica i patrimonis separats, a banda d'autonomia en la gestió de l'activitat, "dilaten de manera efectiva la fusió". "Posa plom a les ales a l'opa del BBVA sobre el Sabadell, veurem si és suficient", ha conclòs Cid.

Per la seva banda, els anticapitalistes consideren que les condicions són una "mala notícia" i que suposaran una "concentració de capital financer en poques mans". Cornellà ha assenyalat que les entitats treballen "amb lògica espanyola" i al servei de l'Estat i no del sector productiu i la ciutadania de Catalunya.