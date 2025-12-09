La tria del nou cap de l'oficina antifrau aixeca polseguera entre el Govern i Junts

Nou xoc entre el Govern i Junts per la tira del nou cap de l'oficina antifrau. El Departament de Presidència, de qui depèn el nomenament, ha proposat el nom de Josep Tomàs Salas com a nou director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) arran d'un acord entre el PSC i ERC. La decisió, que no ha estat consensuada amb l'oposició, ha aixecat polseguera a les files de Junts. La presidenta del grup parlamentari del partit, Mònica Sales, ha enviat una carta a Salvador Illa demanant que es posposi el nomenament del nou director d'antifrau fins que s'obri un diàleg amb totes les formacions per trobar un "acord de país" entorn de la figura que s'ha de posar al capdavant de l'OAC.
El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha explicat en roda de premsa al Parlament que no tenen res en contra de Salas, però que estan "profundament molestos" en com ha gestionat el Govern aquest nomenament. En la carta, consultada per Nació, Junts demana "respecte institucional" a Illa i que preservi "uns mínims institucionals i polítics". "Aquest procés hauria d'haver estat exemplar en les formes, en el respecte al Parlament i en la voluntat de construir majories àmplies", apunta Sales. Junts denuncia que el PSC "no té cap voluntat de seure" a negociar amb els líders de l'oposició i demana ajornar aquesta votació perquè sigui possible establir el diàleg.
Al seu torn, el Govern ha defensat que ha seguit el procediment establert davant les crítiques de Junts. La portaveu, Sílvia Paneque, s'ha mostrat confiada que hi haurà una majoria per tirar endavant la proposta. En la mateixa línia, el president del grup parlamentari socialista, Ferran Pedret, ha assegurat que el nom i el currículum del candidat a dirigir Antifrau es va avançar a diferents grups parlamentaris, també a Junts. També ha assegurat que alguns dels grups també han dialogat ja amb Salas. "Junts ha decidit fer una oposició de tarifa plana contra tot el que es decideix", ha sentenciat Pedret.
El modus operandi del Govern tampoc ha agradat a altres grups parlamentaris. El PP ha dit que estudiaran la candidatura de Salas, que és magistrat, i esperen que sigui "una persona neutral" i que treballi des de la imparcialitat. Al seu torn, la CUP ha recordat que el nomenament del director d'antifrau ha de "respondre a la pluralitat democràtica" i ha lamentat que realment s'hagi decidit per aritmètica parlamentària: "No han comptat amb nosaltres i només han fet un intercanvi de cromos", ha dit Xavier Pellicer, diputat dels anticapitalistes.
Quina aritmètica cal per al nomenament de Salas? La llei diu que el director d'antifrau ha de ser escollit per majoria de tres cinquenes parts de la cambra, cosa que signifiquen 81 diputats. Ara bé, si la primera votació no és exitosa, hi ha una segona votació en què només cal la majoria absoluta. Les votacions es produiran en el ple de la setmana vinent després que aquest dijous Salas comparegui a la Comissió d'Afers Institucionals de la cambra catalana. Així doncs, el Govern confia que la suma de PSC, ERC i els Comuns sigui suficient per al nomenament de Salas. En tot cas, Jéssica Albiach ha demanat esperar al hearing de Salas per decidir el sentit del vot.