L'ANC menysté el nou finançament: «No és un canvi de model, sinó de relat»

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha advertit aquest dimarts del "miratge" que creu que suposa el nou model de finançament proposat pel govern espanyol, ja que els 4.700 milions d'euros addicionals que es calcula que rebria la Generalitat són fruit "d'una tendència real de l'economia i la recaptació" que fa l'Estat, no per un canvi de sistema. "No hi ha un canvi de model, és un canvi de relat", ha assegurat l'economista David Ros en roda de premsa. Ros, membre de la sectorial d'economistes de l'ANC, ha comparegut amb la vicepresidenta de l'entitat, Nohemí Zafra, i amb el coordinador d'Estratègia i Discurs, Benet Oliva.
L'economista ha reconegut que hi ha aspectes positius del model anunciat per l'executiu espanyol, com la creació d'un consorci d'inversions, o el principi d'ordinalitat. Sobre aquest punt, però, ha dit que "és un titular" i que "ningú fins ara ha expressat si es garanteix d'alguna manera". Per tot plegat des de l'ANC consideren que acceptar aquest model és "acceptar un sistema basat en el dèficit fiscal", perquè no resol el desajust entre la recaptació feta a Catalunya i les inversions que rep de l'estat, que l'entitat xifra en una forquilla d'entre 25.500 i 30.500 milions d'euros.
A més, afirmen que els 4.700 milions de més que rebria la Generalitat seran "sempre" fruit de la recaptació que surt de les butxaques dels catalans. "Aquest pacte que ens presenten com a nou finançament no ho és. No corregeix l'espoli fiscal", ha criticat Zafra, que ha denunciat una "relació colonial" de l'Estat amb "una nació a la qual subjuga i de la qual se n'aprofita econòmicament". És per això que ha reclamat "unitat estratègica" als partits independentistes, que rebutgin qualsevol "validació de l'espoli", que no arribin a acords amb el govern espanyol i que hi hagi una mobilització "sostinguda" de la societat.
El nou sistema és fruit d'un acord d'ERC amb el PSC i el PSOE, però l'ANC ha assenyalat que hi ha punts que no s'han respectat. No veuen complert que la Generalitat gestioni, recapti, liquidi i inspeccioni tots els impostos suportats a Catalunya ni que es respecti l'ordinalitat. De fet, insisteixen que els nous recursos que s'haurien de transferir a la Generalitat són fruit del creixement econòmic i que la Catalunya n'és, justament, un del principals motors. Alhora, han reclamat la publicació de les balances fiscals per poder fer un càlcul real de les diferències entre l'actual model i el nou i poder demostrar que els 4.700 milions extra no corregeixen el dèficit fiscal sinó que són fruit de la redistribució d'una recaptació més gran.