L’apagada massiva encén l’oposició contra Sánchez i Illa: «Van tard i malament»

"La informació de servei és una cosa, i el lideratge n’és una altra". Així es va expressar Carles Puigdemont aquest dilluns a la tarda en mig de l'apagada massiva que va afectar tot l'Estat espanyol. El 60% de l'energia de tot l'Estat, caiguda en només cinc segons. Aquest és el motiu que aparentment, segons el govern espanyol, va provocar la gran apagada general aquest dilluns a les 12.33 hores del migdia. Mentre que la llum es restablia progressivament després de l'apagada massiva, l'expresident de la Generalitat i líder de Junts lamentava que "en crisis d’aquesta magnitud cal sortir abans i transmetre serenitat". És el que van intentar fer tant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com el de la Generalitat, Salvador Illa, durant les seves compareixences sobre la gestió de la situació, que ha encès l'oposició contra ambdós executius, principalment per "absència d'informació" durant l'apagada.

"El Govern català i en especial el seu president van tard i malament", va reblar Puigdemont, que va denunciar que no es va evitar "un col·lapse monumental" malgrat que els protocols "es van aplicar correctament". També ERC ha lamentat aquest dimarts en un comunicat la "manca d'informació o informació tardana" sobre l'apagada elèctrica general que, segons els republicans, "ha dificultat" l'execució de respostes ràpides a tots els nivells. Per la seva banda, la CUP ha demanat la compareixença del president Illa al ple del Parlament per donar explicacions sobre l'apagada elèctrica general. Concretament, els anticapitalistes demanen que el cap de l'executiu català parli sobre els motius de l'apagada, la gestió de l'emergència i la manca d'informació per part del Govern.

De mica en mica, Catalunya recupera la normalitat després de la gran apagada d'aquest dilluns. Red Eléctrica ha anunciat aquest dimarts a les 11.15 hores la normalització del funcionament del sistema elèctric peninsular. Així, mentre progressivament es recupera la normalitat, la polèmica torna a la política. En la mateixa línia que les crítiques de Junts, ERC i CUP al govern català, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentat que gairebé 24 hores després el govern espanyol encara no hagi ofert "una mínima explicació" sobre els motius de l'apagada que ha sacsejat Espanya. "La veritat és que fa algun temps que diem que Espanya necessita energia de suport, i no només dependre de l'energia renovable", ha dit, i ha criticat que Sánchez, a qui veu "sobrepassat" per la situació, no declarés l'emergència d'interès nacional i deixés la decisió en mans de les comunitats autònomes. Segons Feijóo, Espanya ha donat "una imatge lamentable al món".

Sense saber-ne encara els motius de l'apagada, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va optar per carregar contra la “ideologia” i el “sectarisme” com a suposades causes que van provocar la situació. "Que la capital de la nació estigui en aquesta situació és lamentable", va dir la presidenta madrilenya, que va demanar al govern espanyol declarar l'emergència nacional en la seva comunitat.

"Tranquil·litat" i "prudència"

La Generalitat va activar dilluns un gabinet de crisi al migdia, que es va reunir en tres ocasions amb consellers, secretaris i els responsables de telecomunicacions, així com els Mossos, el SEM i Protecció Civil per fer seguiment de la situació. Aquest dimarts hi haurà més trobades per continuar actualitzant la situació del país. Durant la seva compareixença al vespre davant dels mitjans de comunicació, el president Salvador Illa va subratllar "l'excepcionalitat" de la situació, va apel·lar a la "prudència" i va assenyalar que el restabliment de l'electricitat seria "progressiu".

Illa també va aprofitar la seva compareixença per a alertar que situacions d'emergència com aquesta "poden ser aprofitades per a interessos espuris" i va demanar els ciutadans "no caure en la temptació de seguir especulacions que no porten enlloc". També va defensar la gestió de l'executiu i va deixar clar que "la situació a Catalunya ha estat des del primer moment supervisada i els protocols activats i la ciutadania degudament atesa".

També en una compareixença a la nit per fer balanç de la jornada, Sánchez va insistir en la importància de fer cas a les instruccions i que encara no se sap què va motivar del tot l'apagada. Davant les crítiques que començaven a sorgir d'entre els seus principals opositors, Sánchez va defensar que s'estava treballant per "analitzar totes les causes potencials" i va remarcar que no es descarta cap hipòtesi, tot i que els ciutadans han d'estar "tranquils".