Mazón anunciarà aquest dilluns el seu futur com a president del País Valencià

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, farà públic el resultat del seu procés de reflexió personal aquest dilluns, després que aquest diumenge hagi mantingut converses amb el president del PP, Carlos Mazón. Així ho han revelat fonts del PP. La possibilitat que Mazón dimiteixi un any després de la dana al País Valencià ha aixecat un gran interès i ha tret algunes persones als carrers de València, on hi ha hagut una concentració davant del Palau de la Generalitat.
Els últims dies han estat frenètics per a Mazón. El funeral d'estat de les víctimes, celebrat aquest dimecres a València, va servir per constatar el rebuig de la població cap a un president que ha canviat de versió en múltiples versions al llarg de l'últim any. La trucada entre Feijóo i el president de la Generalitat valenciana ha arribat en un moment clau, a les portes de la declaració de Maribel Vilaplana, la periodista amb qui va dinar durant quatre hores al restaurant El Ventorro. Vilaplana, que va estar en silenci molts mesos, va fer un comunicat al setembre, però encara no ha explicat tota la veritat: la jutgessa li demana ara fins i tot el tiquet del pàrquing on va aparcar per dinar amb Mazón.
La riuada de complicacions per a Mazón no ha fet més que créixer aquest cap de setmana. Durant la jornada de dissabte va transcendir que Vicent Mompó, president de la Diputació de Valencià, era el nom escollit per part del PP valencià per assumir el relleu de l'actual president, que estaria completament inclinat a no repetir com a candidat a les pròximes eleccions. A la seu estatal dels populars, però, hi ha un altre perfil que agrada: María José Catalá, alcaldessa de València i diputada a les Corts. Per tal que un dirigent sigui elegit president, ha de tenir acta com a diputat. Mompó no compleix aquest requisit. També cal tenir en compte la dependència que té el PP de Vox per governar.
Què deia Mazón?
En un primer moment, la Generalitat Valenciana va assegurar que Mazón havia arribat al Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi), l'òrgan coordinador de l'emergència, "a partir de les 19 hores" del 29 d'octubre. "M'hi vaig incorporar personalment quan ja es veia que venia la revolució hidrològica, a partir de les set. Fins a tres quarts de set, la Confederació [Hidrogràfica del Xúquer] no va avisar d'aquella crescuda tan espectacular del riu", va corroborar ell el 9 de novembre.
El requeriment de la jutgessa de les gravacions de les càmeres de seguretat de l'edifici va destapar que Mazón no va arribar a la reunió clau abans de l'enviament del missatge d'alarma, quan ja hi havia desenes de pobles inundats i persones desaparegudes pels aiguats torrencials als pobles propers a València, sinó 17 minuts després, a les 20:28 hores. "No entenc el canvi de versió quan és evident que les 20:28 hores és després de les 19:30 hores. Quan he mentit?", va justificar davant dels mitjans.
L'òrgan va estar paralitzat durant més de vuit hores -l'Aemet havia establert l'alerta roja a primera hora del matí- en plena crisi davant l'absència de Mazón. Fins que el president valencià no va arribar al comitè d'emergències, l'autoritat responsable era la consellera Salomé Pradas, que va decidir esperar a poder mantenir una reunió amb el president valencià abans de prendre la decisió de llançar l'alerta a la ciutadania, encara que diversos membres de l'organisme d'Emergències li reclamaven actuar. Pradas, que també s'ha començat a desmarcar de Mazón, ja s'ha encarregat de deixar clar que el president va rebutjar les seves trucades quan es desbordava la situació a l'Horta Sud.