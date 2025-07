Mor Suso Díaz, històric sindicalista i pare de Yolanda Díaz, als 80 anys

El sindicalista gallec Suso Díaz, pare de la vicepresidenta segona espanyola i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha mort aquest dimarts als 80 anys, segons ha informat CCOO, sindicat que va liderar a Galícia durant nou anys. Díaz va treballar sobretot pels drets dels treballadors a la seva Galícia natal, però també va destacar en la lluita antifranquista i va ser empresonat pel règim de Francisco Franco en diverses ocasions.

Nascut a Ferrol el 1944, es va incorporar a la drassana Astano, actualment Navantia Fene, com a aprenent amb 14 anys. Poc després, el 1962, va participar en la primera vaga i, amb 20 anys, va començar a participar en el sindicat CCOO, aleshores clandestí per la repressió de la dictadura franquista.

La primera detenció de Díaz va tenir lloc el 1969 i va ser empresonat de nou el 1972, després dels tràgics successos de Ferrol del 10 de març d'aquell any, quan la policia franquista va disparar contra una manifestació obrera dels treballadors de la drassana de l'Empresa Nacional Bazàn i va matar dues persones. Aquests fets són l'origen del Día da Classe Obreira Galega, del qual Díaz és un dels pares.

Destacat dirigent de CCOO

CCOO ha destacat que el sindicalista "sempre va reivindicar la importància de la mobilització viscuda a Ferrol en aquells temps", quan Galícia estava "a l'avantguarda de la lluita obrera i antifranquista", segons va revelar en entrevistes recents. El 1978, amb la constitució de la Unió Nacional de CCOO de Galícia, Díaz va passar a formar part dels seus òrgans de direcció i del Comitè Executiu Nacional, presidit per Manuel Amor Deus. El 1992, al V Congrés, va ser elegit secretari general en aquesta comunitat, un càrrec que ocuparia durant vuit anys.

L'any 2000, va cedir el comandament a un dels seus col·laboradors més propers, el sindicalista corunyès Xan María Castro. Des de llavors, ha continuat col·laborant en totes les causes que considerava justes i participant activament a totes les convocatòries del sindicat. Entre altres fets destacables, durant la seva etapa al capdavant del sindicat a Galícia es van establir les bases de la Fundació 10 de Març, així com els primers passos per institucionalitzar aquesta data com el Dia de la classe obrera gallega.

El 2010, CCOO i la seva fundació li van concedir el Premi 10 de Març per la seva trajectòria de compromís amb els drets de la classe treballadora i la seva rellevància en la lluita per les llibertats. Es van unir així a altres que el van precedir en aquesta distinció, com Manuel Amor, Sari Alabau, Santiago Álvarez, Elvira Landín, Fernando Randulfe o Xesús Alonso Montero, per nomenar-ne només alguns. Amb tot, els reconeixements sindicals no es van limitar a la seva organització i el 2024 va rebre el premi de la Fundació Luís Tilve, d'UGT-Galicia.

El món sindical i les esquerres lamenten la mort de Díaz

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha expressat el seu condol a la família, éssers propers i militància per la mort de l'històric sindicalista. "Se'ns en va en Suso. Un d'aquells militants antifranquistes que ho van donar tot per les llibertats", ha recordat en un missatge a la xarxa social X. Al seu torn, la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, també ha traslladat el condol a Yolanda Díaz. "Suso Díaz va ser un referent sindical, un lluitador incansable, un home de conviccions i una bona persona que va dedicar la seva vida a treballar per un món més just", ha destacat.

"Vaig conèixer Suso Díaz. Un lluitador i una bona persona", ha escrit l'exvicepresident i exlíder de Podemos Pablo Iglesias a les xarxes socials. Per part seva, l'exministra i actual portaveu del PSOE a Madrid, Reyes Maroto, ha subratllat "el compromís incansable de Suso Díaz amb els drets de la classe treballadora" que "deixa una empremta inesborrable". "Que el llegat de dignitat i justícia social que va defensar amb valentia sigui sempre recordat", ha reivindicat.

Des de Sumar, la coordinadora Lara Hernández ha posat èmfasi que Díaz va ser "un referent en la defensa de la classe treballadora, ferm defensor dels drets i llibertats i, sobretot, bona persona". "El seu exemple i el llegat ens seguiran guiant. Que la terra et sigui lleu, camarada", ha expressat. Yolanda Díaz ha mantingut la seva presència a la sessió de control al Congrés per exigir explicacions al president espanyol, Pedro Sánchez, sobre la imputació de Santos Cerdán.