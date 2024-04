Nou revés a Collboni: una oposició liderada per Trias li tomba el full de ruta del mandat

Cada mandat, el govern municipal de Barcelona ha d'avisar quines seren les línies mestres de la seva obra política. Es presenta una declaració d'intencions que intenta concretar allò que en campanya electoral s'ha promès, o que quedava el dubte si es tiraria endavant. També s'hi inclouen les grans actuacions de ciutat pactades amb altres forces. Tot això queda encabit en el Programa d'Actuació Municipal (PAM) i es porta a votació a l'Ajuntament perquè la resta de grups valorin l'ambició i la manera de fer del govern. Sovint, per assegurar que el tràmit tira endavant, es treballa abans amb la resta de partits. Però l'alcalde Jaume Collboni (PSC) ha optat per la via directa i ha presentat el seu PAM -que inclou implantar una nova ajuda pel cost de viure a Barcelona o fer més interiors d'illa- sense negociar. I l'oposició s'ha escudat en aquest fet per rebutjar-lo, malgrat que comuns i ERC han presentat una posició més indulgent. Així, s'ha repetit la història del pressupost municipal: Collboni es queda sense suports suficients per arribar a una majoria.

La clau de volta d'aquesta votació ha estat la posició de Junts, que té més regidors que els socialistes (11 per 10) i que ha condicionat directament les il·lusions del PSC. El grup liderat per Xavier Trias ha acusat el govern municipal de no haver-los volgut incorporar a l'executiu i ha advertit que això té conseqüències. Tampoc els hi ha agradat el PAM presentat. "Entenem que no hi ha el model de ciutat que defensem ni l'ambició necessària", ha resumit Victòria Alsina (Junts). A la banda dels vots en contra s'hi ha sumat el PP i també l'extrema dreta de Vox. Només el PSC hi ha votat a favor.

Comuns i republicans s'hi han abstingut. Una posició intermitja que han adoptat després que l'executiu de Collboni rectifiqués els plans inicials i ampliés el termini previst per al procés participatiu vinculat al PAM, el moment en què la ciutadania podria fer propostes al consistori. Aquest dilluns, davant la premsa, es va anunciar un període d'un mes i mig perquè els barcelonins puguessin dir la seva. En la comissió municipal d'aquest dimecres, el regidor Marc Serra (BComú) ha assegurat que el govern havia acceptat ampliar-ho fins a tres mesos, tot donant resposta a les demandes veïnals. També el portaveu d'ERC, Jordi Castellana, ha defensat l'abstenció de la seva formació perquè es puguessin fer aportacions a un full de ruta que de moment només contempla "les prioritats del partit socialista".

Sigui com sigui, les tres principals forces de l'oposició li han retret a l'executiu la manca de negociació prèvia i haver-ne conegut els detalls pels mitjans de comunicació. "Ni una trucada", li ha retret directament Xavier Trias al govern socialista. La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, al seu torn, ha esmentat directament l'exalcalde convergent per recordar que el PSC va votar a favor del PAM que ell va presentar el 2012, quan liderava el consistori. I ha assegurat que es tractava també d'una proposta sense acords previs negociats. Trias ha respost, convidant els socialistes a reflexionar: "Vostè sabrà per què a alguns ens va funcionar d’una manera i per què a vostès els funciona així. Reflexioni".

Amb aquest tràmit, que era la votació inicial, s'enterra la possibilitat de tenir un PAM aprovat aquest mandat. Tampoc no hi haurà participació ciutadana per a aquest instrument concret. Es repeteix l'escenari que es va trobar el govern d'Ada Colau -amb els socialistes també a l'executiu- els dos mandats anteriors.