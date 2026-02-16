Ofensiva de Junts després del retorn d'Illa: compareixença urgent per la «incompetència» del Govern

Junts ha registrat aquest dilluns una petició urgent de compareixença al Parlament del president Salvador Illa, ja materialitzat el seu retorn després d'un mes de baixa mèdica per una infecció. "De moment tot són excuses davant d'una mostra evident d'incompetència. La manca de lideratge és el contrari del que necessita Catalunya", ha remarcat el secretari general del partit, Jordi Turull, que ha comparegut al costat de la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, i el portaveu a la cambra catalana, Salvador Vergés. Carles Puigdemont, en un tuit just després de la declaració institucional del president, ha lamentat que es vulgui fer veure que la legislatura comença ara "des de zero".
"El Govern està superat", ha ressaltat Turull, que ha indicat que el president "fa veure que comença de zero", com si no tingués "cap responsabitat" en qüestions que fa mesos que duren. "Cal començar per l'autoexigència, que és nul·la en ell i en el seu executiu. No hi ha prou propaganda per tapar tanta incompetència. Catalunya necessita un bon Govern que planti cara a Madrid, per exemple amb les infraestructures o el dèficit fiscal. Sembla que la mala gestió no té aturador", ha determinat el secretari general de Junts, que ha lamentat que no es fessin alertes territorialitzades amb el temporal de vent de dijous passat, com sí que es va fer en l'episodi de dissabte al sud del país.
El dirigent independentista ha insistit en la idea que Illa se sotmeti a una qüestió de confiança i, veient que no prosperaria perquè els socis no estarien disposats a avalar-la, ha avançat que ja han demanat la compareixença urgent del president de la Generalitat al Parlament. La petició s'ha presentat després de la declaració institucional d'Illa, que ha reaparegut aquest dilluns després de pràcticament un mes de baixa mèdica. "Catalunya necessita lideratge. Aquest Govern és el que té menys personalitat de la història", ha determinat Turull, que ha reclamat que sigui ell mateix qui se sotmeti a la confiança del Parlament. Ha posat l'exemple de Puigdemont del 2016, abans del referèndum.