Sílvia Orriols anirà (aquest any sí) a la manifestació de la Diada

Sílvia Orriols, alcaldessa de Ripoll i cap de files d'Aliança Catalana al Parlament, assistirà a la manifestació de la Diada organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), segons ha avançat l'Ara. Es tracta de la primera vegada que Orriols anirà a la concentració des que va arribar a l'alcaldia de Ripoll, l'any 2023. En l'edició del 2024, per exemple, va descartar formar part de la manifestació perquè, segons ella, no serviria per avançar cap a la independència. Orriols ha estat criticada amb duresa pels seus postulats d'extrema dreta per part del president de l'Assemblea, Lluís Llach, que tanmateix s'ha encarregat de clarificar que a les concentracions no s'hi veta ningú.
"Nosaltres no hem prohibit ningú venir, no sé d'on surt això. Jo crec que surt d'Aliança Catalana, però és que nosaltres no parem de dir que tot independentista que estigui d'acord amb el comunicat que té l'Assemblea està convidat, pensi el que pensi i digui el que digui. Tot independentista, voti el que voti i que vulgui venir, nosaltres encantats", sostenia Llach en una entrevista publicada a Nació divendres passat. L'extrema dreta independentista disposa de dos escons al Parlament i de l'alcaldia de Ripoll, i totes les enquestes detecten un creixement si hi haguessin eleccions a la cambra catalana. De fet, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) ja els situa en els deu escons.
"Un independentista, pensi el que pensi, la seva Diada nacional la pot celebrar amb nosaltres. Una altra cosa és la qüestió de programes electorals, projectes de futur, etcètera, però això nosaltres no ho jutgem personalment. Per tant, la gent d'Aliança que vulgui venir, pot venir. El que no fem és convidar ningú, no es conviden els partits. Ara, ells ho van dient perquè saben que crec que els seus valors democràtics vulneren els drets humans proclamats durant l'última centúria i no hi tinc una simpatia especial. Però, com a president de l'ANC, tot independentista que vingui és benvingut mentre no contradigui a la manifestació els postulats del nostre manifest", remarcava Llach.