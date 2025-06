Snooker: entre Santos Cerdán i les eleccions municipals del 2027

La setmana política ha estat especialment moguda, sobretot a partir de la nit de dimecres, que és quan va transcendir un informe de l'UCO que situava Santos Cerdán, secretari d'organització del PSOE, com un dels principals implicats en una trama corrupta dins del partit. Al cap d'unes hores, Cerdán deixava el càrrec i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixia per demanar disculpes a la ciutadania i anunciar una auditoria interna a les files socialistes. No convocava eleccions, això sí, tot i el desgast. La propera cita electoral que és inamovible és la de les municipals del 2027, per a les quals queden dos anys després d'haver arribat a l'equador del mandat als ajuntaments.

De tot plegat en parlem en aquesta nova entrega de l'Snooker, el pòdcast de política hardcore de Nació. En la primera part, Ferran Casas, director adjunt del diari, conversa amb Bernat Surroca, cap de Política, i Oriol March, subdirector, sobre les conseqüències de l'adeu forçat de Cerdán. En la segona part, s'incorpora a l'episodi David Cobo, responsable de la informació de Barcelona, per radiografiar com s'ha arribat al mig mandat municipal i quines perspectives hi ha de cara a l'any 2027.

