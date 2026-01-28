El ple del Parlament d'aquest dimecres ha estat marcada per la tensió entorn la crisi a Rodalies. És per això que altres qüestions han passat més desapercebudes, però en plena sessió de control hi ha hagut un xoc totalment inesperat. Les protagonistes han estat Tània Verge i la seva successora al càrrec, l'actual consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor. Verge s'acomiadava aquest dimecres del Parlament, tal com va anunciar fa unes setmanes, per abandonar l'activitat política i retorna a l'àmbit acadèmic i de l'activisme. I l'última participació al ple del Parlament ha estat una pregunta a Menor que ha acabat escalant de manera imprevista.
Verge ha acusat l'actual consellera d'haver "empetitit" i "despolititzat" el Departament, mentre que ha considerat que li "manca discurs polític" i que s'ha escudat en la "tecnocràcia". "No hi ha ni ambició ni gestió", ha sentenciat la fins ara diputada d'ERC, en la línia del que habitualment denuncia el seu partit en altres àmbits de l'executiu de Salvador Illa. Verge ha finalitzat la seva última intervenció al Parlament demanant a Menor que sigui "valenta" i que impulsi la defensa de les polítiques feminismes en un context actual de creixement d'una onada reaccionària que les qüestiona.
La rèplica de l'actual consellera ha estat, com a mínim, contundent. Menor ha agraït la feina que va fer l'anterior Departament just abans d'encetar els retrets. "Cada cop que ha tingut oportunitat d'interpel·lar-me, ho ha fet amb un to autocomplaent i absolutament paternalista", ha sentenciat la consellera, que ha etzibat que el to de Verge no és com concep la "sororitat" i el feminisme. "Se'm jutjarà pels meus actes i no per les meves o les seves paraules", ha finalitzat, visiblement enfadada. La bancada del Govern i del PSC ha dedicat una ovació generosa a l'actual consellera.
La fi de la trajectòria política de Tània Verge
La fins ara diputada d'ERC va ser la primera consellera del Departament d'Igualtat i Feminismes, durant la legislatura de Pere Aragonès entre els anys 2021 i 2024. La seva marxa també implica un relleu a les files parlamentàries d'ERC: Alba Camps, número dos dels principals opositors a Oriol Junqueras, serà la nova diputada de la formació. Verge es mantenia al Parlament per culminar dos avantprojectes de llei que ja estaven redactats, però que l'avançament electoral va fer que no es poguessin tramitar al Parlament.
Per una banda, un era la llei contra el racisme, el qual afirmava que el Govern d'Illa "ha deixat en un calaix" i ERC no té prou força per tirar-la endavant. Per altra banda, l'avantprojecte que garanteix el dret de les persones trans si es va poder incloure en la nova llei LGTBI en el darrer ple del mes de desembre. Amb aquests dos avantprojectes arribats al final del procés, Verge considera la feina política finalitzada. Verge és catedràtica de Ciència Política i Social de la Universitat Pompeu Fabra i va ser síndica de l'1 d'octubre, pel qual va ser jutjada i absolta, i va formar part de l'executiu d'Aragonès sent independent fins al 2024, quan es va fer militant d'ERC.