Vox, el partit del «atado y bien atado»: 6 de cada 10 votants defensa que la democràcia és pitjor que Franco

El dictador Francisco Franco va pronunciar el famós atado y bien atado en el discurs de Nadal de 1969. Era un missatge de tranquil·litat al franquisme i es referia a la designació de Joan Carles de Borbó com a successor. La continuïtat del règim, deia, estava garantida. 50 anys després de morir, Espanya és una democràcia, la monarquia perdura i hi ha partits que encarnen aquest atado y bien atado que propugnava el dictador. És el cas de Vox, que ha anat guanyant força els últims anys i ja es consolida a la tercera posició, per sota del PP i el PSOE.
En l'actual context d'auge de l'extrema dreta i l'autoritarisme arreu del món, l'estat espanyol no se n'escapa: segons el CIS, un 21,2% de la població considera que els anys de la dictadura van ser bons i un 17,3% diu que la democràcia és pitjor que el règim de Franco. Aquests percentatges creixen si s'analitza el votant de Vox. Sis de cada deu simpatitzants del partit de Santiago Abascal creuen que la dictadura franquista va ser bona o molt bona (un 61,7%) i que el règim democràtic és pitjor o molt pitjor que el règim franquista (un 61%).
Més enllà de Vox, el partit amb més simpatia pel franquisme i més oposició a la democràcia, també destaquen els percentatges dels votants del PP. Només 6,2% dels votants creu que la dictadura va ser "molt bona" per Espanya, però el 35,4% que considera que va ser "bona". Alhora, un 30,9% creu que la dictadura va ser dolenta i un 6,1, molt dolenta. Per a un 9,6% dels populars, la democràcia és "molt pitjor" que la dictadura, i per a un 21,9% és "pitjor". Aquí, però, guanyen els que creuen que el règim actual és més bo: en total, un 69,3% ho creu.
Hi ha diferències significatives entre dretes i esquerres. La immensa majoria dels votants del PSOE (un 87,3%) sostenen que la dictadura va ser dolenta o molt dolenta per Espanya i un 92,3% defensa que la democràcia és millor o molt millor que el franquisme. Passa el mateix amb la resta de formacions progressistes: el 97% dels votants de Sumar creuen que els anys de la dictadura van ser dolents o molt dolenta per a Espanya, el mateix percentatge que sosté que la democràcia és millor o molt millor.
Entre l'independentisme hi ha dades curioses, però poc rellevants. La immensa majoria dels votants d'ERC i Junts creuen que la dictadura va ser dolenta i que la democràcia és millor. Destaca, però, que un 12,7% dels votants juntaires diu que el franquisme va ser "molt bo" per Espanya i els espanyols, i un 6,9% dels republicans sosté que van ser anys "bons".