La cruïlla del 3Cat

Abans de començar, una bona i una mala notícia. La bona? Que és divendres. La dolenta? Que el PSG continua existint. Com també continuarà existint el soroll al voltant del 3Cat, protagonista en els últims dies tant al Parlament com a xarxes. L'estrena del programa Bestial, conduït per Bibiana Ballbè, va ser la guspira que va acabar d'encendre els ànims, ja caldejats per la nova etapa dels informatius i l'estrena de les marques sota les quals la corporació audiovisual catalana desplega la seva activitat. La pèrdua de pes de marques històriques, amb un historial d'èxit a les esquenes, ha tocat el nervi de tots els espectres de la catalanor. TV3, de sobte, torna a ser una qüestió pràcticament d'Estat.
Qualsevol país que vulgui ser normal ha de tenir una televisió pública de qualitat, amb uns informatius punters -les audiències els avalen mes rere mes- i un entreteniment destinat a elevar el nivell, no a abaixar-lo. Hi ha apostes, com el Bestial, que a l'espera de noves entregues no acaba de complir amb aquesta premissa. Per veure Arturo Valls amb perruca interpretant una coreografia artísticament discutible, la veritat, més val anar a dormir, o apretar a córrer. Que es produeixin formats com aquest en la franja històrica del 30 minuts és difícil d'explicar. Una cosa és adaptar-se als nous temps -tampoc cal tornar a la Vicenteta-, i l'altra autoboicotejar-se sota el paraigua de falsa modernitat.
Les dades certifiquen que l'aposta pel 3Cat com a plataforma ha estat un èxit, i només el temps dirà si l'impuls de noves marques com el 3CatInfo funcionaran. El lideratge en audiència és el millor context per afrontar canvis, però la televisió pública catalana requereix sempre un punt més d'exigència, perquè té el deure de construir un imaginari i de protegir una llengua minoritzada. Fer-ho, a banda, en un context de baralla política incipient -Junts hi ha posat la banya al Parlament-, és més complicat. No deixa de ser curiós que els qui no van dubtar a enterrar Convergència, la millor marca política de les últimes quatre dècades a Catalunya, lamentin amargament tots els canvis a la Corpo.
Ens ha agradat
Kathryn Schulz, periodista del New Yorker, va publicar fa deu anys un reportatge titulat El gran terratrèmol, guanyador del premi Pulitzer. Alertava sobre la possibilitat d'una catàstrofe potencialment superior a la que va provocar un tsunami al Japó l'any 2011, amb la central de Fukushima com a epicentre de la crisi. L'editorial Libros del Asteroide ha editat el reportatge de Schulz en format llibre, de butxaca i que es pot enllestir en qüestió d'hores. La conclusió: vivim d'esquena a què passa sota els nostres peus i no hi ha cap pla pensat per grans terratrèmols, que tenen una probabilitat -així ho conclouen els experts consultats en el reportatge- de més del 10%. Que Déu ens agafi confessats.
No ens ha agradat
La intercepció de la Flotilla, tot i que previsible, no deixa de ser la imatge de la setmana. Quan es va posar en marxa l'expedició ja se sabia que el trajecte acabaria d'aquesta manera. La iniciativa ha complert amb el seu propòsit -sacsejar consciències i evidenciar contradiccions, com ara enviar un buc vaixell militar per protegir els tripulants i després demanar que es retirin quan ja s'intuïa el conflicte amb Israel, que és el que ha fet Pedro Sánchez-, i ara només queda que tots els integrants tornin sans i estalvis. No hauran aturat el conflicte -el que neix a la Bíblia no ho solucionaran unes quantes embarcacions-, però hauran fet una aposta ferma per la pau. Que no és, precisament, poca cosa.
Què fem aquest cap de setmana
Una mica de tot, com sempre. Si parlem de feina, estarem pendents de la manifestació a Barcelona en contra de l'actuació d'Israel a Gaza, que ja supera els 65.000 morts i està pendent de veure si Hamàs accepta les condicions fixades per Donald Trump. També serem a Vilafranca del Penedès, on Acció Catalana organitza -amb el suport de Nació- unes jornades en què debatran tres expresidents autonòmics com Pere Aragonès, Ximo Puig i Uxue Barkos. El nostre Pep Martí publicarà una entrevista sucosa amb Pedro J. Ramírez, i parlarà amb experts per saber si el perill d'una guerra a Europa és més que palpable. També enfocarem el debat de política general. Bon cap de setmana!