Alerta de perill per vent de més de 90 km/h al nord del país

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Vencat davant la previsió de fortes ratxes de vent al nord de Catalunya, que poden superar els 90 km/h a tota la zona del Pirineu, Prepirineu i Empordà, segons ha informat Protecció Civil. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), durant aquest divendres anirà augmentant la força del vent de manera progressiva a la zona del Pirineu, el Prepirineu i l'Empordà, arribant al punt àlgid a partir de la mitjanit i fins dissabte al migdia. El vent bufarà de component nord.
L'episodi afectarà especialment l'Alt i Baix Empordà, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, el Solsonès, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell i el Ripollès des d'aquest divendres fins dissabte a les 13 hores. L'alerta és de perill 3/6 en l'escala Meteocat, el que significa que es demana a la ciutadania tenir especial precaució en els desplaçaments, perquè es poden trobar obstacles a la via, i en les activitats a l’aire lliure.
Atès que en diversos punts del Pirineu i Prepirineu també hi ha nevat en les darreres hores, el vent pot provocar el fenomen del torb. Per aquest motiu, Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar les activitats d'alta muntanya. En aquest sentit, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha demanat vigilar amb les activitats a l'exterior i a l'hora de circular. Ha afegit que de moment no hi ha incidències importants, però ha insistit en la necessitat d'estar vigilants davant d'aquestes previsions.
D'altra banda, fins al vespre de dissabte es poden produir onades superiors als tres metres, amb mar de fons de component nord a l'Alt Empordà, a la zona del cap de Creus i del cap de Begur. A més, es troba en prealerta el pla Neucat, per la previsió de nevades, que poden acumular gruixos de més de cinc centímetres a la Vall d'Aran, a partir de la cota de 700 metres.