El temps del cap de setmana del 22 i 23 de novembre: alerta de perill alt per vent a 12 comarques

El cel no dona treva i el cap de setmana no serà l'excepció. Aquest dissabte al matí el cel estarà poc ennuvolat, si bé a partir de mitja tarda aniran arribant bandes de núvols alts i mitjans per l'oest del país que seran abundants al final del dia. Independentment, fins a mig matí estarà molt ennuvolat o cobert al vessant nord del Pirineu i hi haurà intervals de núvols baixos al prelitoral sud i a l'altiplà Central.
Al final del dia són possibles algunes nevades al vessant nord del Pirineu. Serà d'intensitat feble, localment moderada, i acumularà quantitats entre minses i poc abundants. La cota de neu pujarà fins als 1.200 metres al final del dia. Això sí, la temperatura mínima serà lleugerament més baixa i la màxima serà lleugerament o moderadament més alta tret de Ponent on serà semblant.
El gran protagonista de la jornada serà el vent, ja que bufarà amb força en 12 comarques activant les alertes de perill per fortes ratxes de vent. L'avís de perill alt del Meteocat afectarà fins dissabte a les 13 hores les comarques de l'Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, el Solsonès, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, el Ripollès i la Vall d'Aran.
Diumenge al matí hi haurà un ambient més tranquil, sense vent, però amb núvols a gairebé tot el país. Fins al final del matí s'esperen algunes precipitacions febles i minses al vessant nord del Pirineu i no es descarten al final del dia.
A partir de la tarda, els núvols deixaran el cel molt ennuvolat a tot arreu, així com al vessant nord del Pirineu fins a migdia, on la cota de neu començarà cap als 1.600 metres i pujarà fins al voltant dels 2.000 metres a mig matí.