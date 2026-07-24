Barcelona planteja ajudes per posar aire condicionat a casa i situa el 2027 com a possible data d'inici

A vegades, dos grups polítics tenen una proposta molt similar en el mateix moment i això dispara l'embranzida de la iniciativa. A Barcelona ha succeït això amb l'aire condicionat com a protagonista. Tant BComú com ERC han presentat una proposició al plenari municipal d'aquest divendres perquè l'Ajuntament ajudi a refrigerar l'interior dels pisos de la ciutat. Cadascuna de les propostes tenia els seus matisos, però la idea era clara: que el consistori faci un pas endavant perquè les classes populars també puguin tenir la llar climatitzada. D'entrada, el govern de Jaume Collboni (PSC) s'hi ha mostrat favorable, però també és cert que ha mostrat alguns dubtes sobre la concreció d'alguns plantejaments dels comuns. En aquest sentit, ha demanat afinar la iniciativa, estudiar bé els mecanismes que es podrien activar i incloure-ho en el debat dels pressupostos per a l'any 2027.
La presidenta del grup municipal de Barcelona en Comú, Gemma Tarafa, ha defensat que cal una inversió de 10 milions d'euros cada any per fer arribar l'aire condicionat a "llars en situació de vulnerabilitat". En un mandat, es podria arribar a 20.000 pisos, calculen els comuns, amb aquest pressupost. "Incorporar a la cartera de drets el fresc a casa", ha reivindicat, després de matisar que actualment el 71% de les les llars de rendes altes tenen aire condicionat, mentre que a les franges més baixes això passa només en el 38,8% dels casos.
Des d'ERC es reclama a l'Ajuntament que impulsi un programa "amb ajuts ràpids per millorar el confort tèrmic dels habitatges vulnerables", que entre altres mesures inclou també "la instal·lació d'aires condicionats eficients". Ho ha defensat en el plenari la cap de files republicana, Elisenda Alamany: "La diferència entre poder tenir un aire condicionat o no poder-ne és només una: poder-t'ho permetre". En aquesta línia, el plantejament del seu grup polític també inclou que el pla de xoc municipal desplegui "descomptes i ajuts a la factura elèctrica", perquè no només es tinguin sistemes de refrigeració a casa, sinó que també es puguin activar sense patir pels rebuts de final de mes.
La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha defensat la postura del govern municipal tot donant crèdit a les necessitats plantejades per BComú i ERC, però amb algun matís. D'entrada, ha llançat un dard als comuns i ha assenyalat que ells van governar diverses àrees competents en matèria d'habitatge i clima durant vuit anys. I, a més, ha plantejat els dubtes de la seva formació a l'hora d'aplicar el fons de 10 milions: "Una part important de les famílies vulnerables són llogateres, no pas propietàries. Davant aquesta situació la qüestió que hem de resoldre és com es pot configurar un ajut perquè no comporti un increment del valor dels immobles per als propietaris mentre que el cost de la factura elèctrica continua repercutint en els llogaters?". De la mateixa manera, ha insistit que no li queda clar qui hauria de demanar el suport de l'Ajuntament.
Junts s'hi posa bé
Des de Junts s'ha lamentat que altres formacions no els fessin suport temps enrere, en una proposició que ells van plantejar per demanar ajudes a la climatització també de les escoles concertades. Tanmateix, hi ha acabat votant a favor de les dues iniciatives. El PP, que ha fet equilibris entre dir que la diagnosi és bona però que les mesures no els convencen, han apostat per posicionar-se en contra dels comuns i abstenir-se amb ERC. I Vox ha votat igual que el PP.