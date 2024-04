El govern municipal de Barcelona ha trigat a ensenyar les cartes gairebé un any -perquè depenia de poder tenir pressupostos propis, argumentava- però ja té un pla de mandat sobre la taula. Un projecte que dibuixa què passarà a la ciutat els pròxims tres anys. L'alcalde Jaume Collboni ha presentat aquesta setmana el Programa d'Actuacions Municipal (PAM) que recull 621 mesures que situen les principals preocupacions del PSC. I tant és així que la resta de forces polítiques de l'oposició s'han vist lluny d'aprovar-lo com a gest simbòlic, i l'han tombat. "Només reflecteix les prioritats d'un partit polític i no de la ciutat", li han retret a l'alcalde socialista. I el cert és que en el compendi de propostes del PAM s'ha pogut veure el resorgir explícit de gairebé totes les grans promeses electorals de Collboni. Ara bé, n'hi ha una de rellevant que no hi apareix: la proposta de subvencionar el lloguer dels joves perquè s'estalviïn fins a 500 euros respecte al preu del contracte. Fonts municipals asseguren que està inclosa en els plans del govern, però que primer cal esperar a veure com s'implementa la nova regulació dels lloguers a Catalunya. Això situa la iniciativa, com a mínim, en la segona part del mandat.

El cas, però, és que el full de ruta presentat per Collboni sí que inclou de manera individual les grans promeses electorals. Passa en matèria d'habitatge, amb iniciatives com la reforma del 30% de pisos protegits a nous edificis o l'ajuda de 1.500 euros per moblar les llars del jovent. I també passa amb altres anuncis destacats, com la creació de nous interiors d'illa, la creació de la Renda Barcelona per ajudar les famílies que no poden assumir el cost de vida de la capital catalana o la idea de doblar el pressupost del Pla de Barris. Totes aquestes polítiques apareixen referenciades al PAM. La que no es veu a un primer cop d'ull és la que té a veure amb facilitar les mensualitats del lloguer dels joves, un dels focus principals de la campanya de Jaume Collboni.

Fonts de l'Àrea d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona apunten que la mesura està en fase d'estudi per poder-la implementar “a través d'un ajut al lloguer”. Això modula les explicacions que havien projectat inicialment des de la candidatura socialista. Les setmanes prèvies a les eleccions es plantejava un acord amb els propietaris en què seria el consistori qui llogaria els pisos, tot arribant a acords econòmics amb els tenidors dels habitatges. A partir de llavors, els serveis municipals oferirien aquests lloguers amb reduccions de “fins a 500 euros sobre el preu acordat amb el propietari”. Aquest projecte també anava dirigit a famílies de menys de 35 anys que estiguessin esperant un habitatge de protecció oficial. Així consta al programa electoral també.

En qualsevol cas, el denominat “Pla 500” de Collboni no arribarà durant la primera meitat del mandat. Es desenvolupa dins del “Pla Viure 2025-2032”, que és la nova manera d'anomenar el projecte d'habitatge barceloní i que sí que consta en el PAM. Ara bé, planteja menys immediatesa que altres propostes estrella en habitatge. Portaveus del govern municipal indiquen que abans d'aplicar l'ajuda de fins a 500 euros en el lloguer per a joves s'ha d'esperar per comprovar com funciona la nova contenció de rendes a Catalunya. “En primer lloc cal avaluar el desplegament i funcionament de l'àrea de mercat tensionat i la regulació i topalls dels preus del lloguer”, resolen, sense afegir-hi més explicacions.

En el moment de presentar la proposta, el març del 2023, el llavors alcaldable socialista tenia un pla fins i tot concretat econòmicament. Eren uns 44 milions d'euros de pressupost, s'explicava fa més d'un any. I pensava arribar a uns “1.000 habitatges nous” cada any. Ara, aquelles concrecions hauran d'esperar.

Com avancen la resta de promeses de Collboni en habitatge?

El cert és que fins ara Collboni havia apostat per un avenç contingut dels plans amb segell propi. La manca de socis l'havien obligat a fer equilibris a l'hora d'ensenyar les cartes, mentre acabava d'aclarir-se el panorama polític més enllà de Barcelona. També mentre ultimava els càlculs d'amb qui sí i amb qui no. Perfil baix en allò tangible -amb excepcions, com el nou impuls a la Ronda de Dalt- i perfil alt en l'àmbit institucional. El fet de no tenir pressupostos acabava d'arrodonir les explicacions socialistes: durant el primer any de mandat no es movien les promeses de la campanya electoral perquè no hi havia els diners planejats, explicaven des de l'Ajuntament. Ara, però, això ha canviat. Els comptes s'aprovaran les pròximes setmanes i el govern ja ha presentat el PAM amb la vista posada en el 2027. Amb aquest nou escenari, els grans anuncis de campanya han tornat a emergir.

I, concretament en habitatge, hi ha carpetes en què hi ha més teca avançada. Una de les patates calentes és la reforma de la mesura que obliga a reservar el 30% dels nous edificis o de les grans rehabilitacions per a pisos assequibles. La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, va explicar aquesta mateixa setmana que fa temps que tenen la proposta treballada principalment per l'experta en habitatge Carme Trilla. Ara han d'esperar a tenir lligats els suports necessaris per aprovar-la a l'Ajuntament i trobar un moment en què l'escenificació de l'acord polític no incomodi les ambicions electorals de les formacions, tot i que ja fa temps que tant Junts com ERC s'han mostrat a favor de retocar-la.

En el mateix sentit, l'alcalde barceloní també havia promès que Barcelona seria la primera ciutat a aplicar la regulació de lloguers catalana i, si bé això és tècnicament imprecís ja que van ser 140 municipis alhora els que van començar a aplicar la contenció de rendes decretada obligatòriament per la Generalitat, ara el batlle socialista té sobre la taula la possibilitat ser l'ajuntament més garantista amb el compliment de les noves normes de la regulació de lloguers. Davant els incompliments que fa setmanes que les entitats pel dret a l'habitatge denuncien, les administracions poden actuar. Això marcarà -en part- quin compliment hi ha a la ciutat de Barcelona amb la nova regulació.

De moment, sobre el paper, el consistori ja té engegada la proposta d'aportar diners també als joves que necessitin suport econòmic per comprar mòbils i electrodomèstics per a les seves llars. El PAM promet "donar-hi ajuts", però sense concretar-ho en el calendari. Per contra, el que no apareix encara al full de ruta de mandat és una altra proposta dirigida al jovent: la creació d'una "Oficina jove d'habitatge". Aquesta nova institució hauria de donar informació sobre el mercat de l'habitatge i oferir denúncies ràpides quan es detectin "criteris abusius" en els contractes de lloguer". La promesa -menys destacada que les anteriors- no s'ha tornat a esmentar des que es va iniciar el mandat.