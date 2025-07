Amb la calor com a protagonista dels darrers dies, arriba el cap de setmana amb els típics plans d'estiu: concerts, festes majors i cinema a la fresca. Perquè no se t'escapi res, aquí tens tot un seguit de propostes i no tinguis excusa per quedar-te a casa.

El festival Per Amor a L'Hart

Divendres i dissabte, l’Hospitalet de Llobregat celebra la XXI edició de Per Amor a L’Hart, un festival gratuït d’arts de carrer amb espectacles de circ, dansa i música en viu a espais com Can Sumarro i la plaça de l’Ajuntament. Si ets amant de l'art, no et pots perdre aquesta edició que estrena una direcció artística femenina i posa el focus en creacions col·lectives i espectacles en procés, tot oferint una fusió entre cultura de proximitat i proposta internacional.

Cinema a la fresca al Poblenou

El plat fort de l'estiu és sens dubte el cinema a la fresca. El Mecal Pro és un Festival Internacional de Curtmetratges i Animació que ofereix projeccions de més de 300 curtmetratges de 50 països. La 27a edició del festival tindrà dues ubicacions al Poblenou: les projeccions a l'aire lliure amb sessions musicals seran a la plaça de Can Framis, i la resta d'activitats professionals i exposicions es podran veure a la Mecal Factory. L'entrada tant per a les projeccions com la resta d'activitats és gratuïta.

Festa Major de Torre Baró

El barri d'El 47 està en plena festa major. Aquest cap de setmana, Torre Baró t’espera amb una programació plena d’activitats populars i ambient de barri. Aquest divendres comença la festa amb el pregó de l’actriu Clara Segura i un concurs de tapes al Campillo de la Virgen, i dissabte 5 hi haurà festa de l’escuma, botifarrada, ball de festa major, concerts i sessió de DJ fins ben entrada la nit.

Plans en família

Si tens criatures i se t'estan esgotant les opcions, Tarragona s’il·lumina aquests dies amb el Concurs Internacional de Castells de Focs, un espectacle de pirotècnia que reuneix les millors companyies del món a la Punta del Miracle. Cada nit, milers d’espectadors gaudeixen dels focs des de la platja, el Balcó del Mediterrani o el passeig Marítim en una de les cites més emblemàtiques de l’estiu. Aquí et deixem més opcions per fer amb nens.

Vida Festival a Vilanova

Una aposta més alternativa a la majoria dels festivals, a Vilanova i la Geltrú se celebra aquest cap de setmana el Vida Festival. En una ubicació de camp, pícnic i foodtrucks, a la Masia d'en Cabanyes s'han instal·lat diversos escenaris que ofereixen concerts de tota mena. Entre d'altres, aquest divendres actuaran Paco Amoroso o Yerai Cortés, i el dissabte ho faran Supergrass o Svetlana. Consulta'n tots els detalls.

El Festival FeMAP a Lleida

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) arrenca aquest divendres i oferirà 54 concerts en 41 municipis fins al 24 d’agost. Donarà el tret de sortida una producció pròpia a la catedral de la Seu d’Urgell: El primer Rèquiem de Montserrat. El festival ofereix una gran diversitat d’estils i formacions que combinen patrimoni i paisatge al cor dels Pirineus i més enllà. Si vols conèixer altres plans a Ponent, aquí tens tota l'agenda.

Festa Major de Terrassa

Terrassa dona aquest divendres el tret de sortida a la seva Festa Major 2025 amb la tradicional Baixada del Drac i més de 340 activitats fins al dimecres 9 de juliol. A més, el dissabte actuaran La Fúmiga a l’Escenari Vela del parc de Vallparadís i Flashy Ice Cream a l’Escenari Vela. Si vols gaudir de cultura, música i festa, consulta tot el programa i informa't sobre com anar o on aparcar.

El Forn a Lleida

Aquest cap de setmana tens dues propostes culturals singulars al Berguedà. El Forn obre divendres amb l’espectacle Pell muda, i dissabte continua amb microteatre, matinal familiar i un concert de Beth. I també divendres arrenca KonventCiment al Museu del Ciment de Castellar de n’Hug, amb instal·lacions d’art contemporani, música en directe, sopar i DJ en un entorn industrial modernista. Tots plans al Berguedà aquí.

La Festa de la Granja del Morell

Si busques una proposta tranquil·la i amb encant, divendres i dissabte se celebra una festa que combina patrimoni, gastronomia i música a l’ermita de la Granja dels Frares. Divendres hi haurà un sopar a la fresca amb productes locals i un concert de versions dels anys 60 i 70 amb el grup Guateque. Consulta'n tots els detalls i altres opcions a Tarragona.

Pòrtic d'Eufònic

Si busques què fer a les Terres de l'Ebre, pots visitar el Pòrtic d'Eufònic que ha començat aquest dijous. Esglésies, antics molins, castells i trinxeres es converteixen en escenaris sonors, visuals i emocionals on s'ofereixen actuacions com ara coreografies o poesia. Tots els plans del sud aquí.

Festival Música als Masos a la Garrotxa

Aquest divendres també arrenca el Festival Música als Masos a la Garrotxa amb un concert inaugural al Mas El Solà de Batet, a càrrec del duet Brugalla & Stambolov i un repertori de sons ibèrics. Dissabte 5, el pianista Àlex Alguacil actuarà al Mas Subiràs d’Olot amb un recital dedicat als primers lieds de Strauss, en un entorn íntim i patrimonial.