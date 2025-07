Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 4, 5 i 6 de juliol

El mes de juliol arriba acompanyat d'una gran oferta lúdica i cultural al Berguedà. A banda de les festes majors, la comarca desplega nous formats i propostes consolidades que competeixen per guanyar-se l'atenció dels residents i visitants. És un cap de setmana per a les cites multidisciplinàries com El Forn i el Konvent Ciment; per a l'esport, amb La Frontal o la 100x100 Half Berga; per a la gastronomia i el gaudi musical, com la BdeGust o les Tardes Tontes; i també hi ha l'oportunitat de gaudir del patrimoni amb propostes interessants i interactives com les del Museu del Ciment de Castellar de n'Hug.

NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 4, 5 i 6 de juliol.

Berga viu aquest juliol la 8a edició d'El Forn, la mostra d’estiu d’arts escèniques i música al carrer. L'agenda d'aquest 2025 inclou una desena d'activitats de registres variats i pensades per tots els públics, i que arrencaran aquest cap de setmana. Concretament, es podrà gaudir de l'espectacle Pell muda el 4 de juliol; i d’una matinal familiar, tres peces de microteatre i un concert de Beth, l’endemà. El programa.

Konvent Ciment

El Museu del Ciment de Castellar de n’Hug acollirà una nova edició de KonventCiment, una proposta que converteix aquest espai únic i patrimonial en escenari per a les arts visuals i sonores contemporànies. L’antiga fàbrica de ciment, d’estil modernista i símbol de la revolució industrial catalana, serà activada per les instal·lacions de quatre artistes de trajectòria destacada. La cita és aquest divendres, 4 de juliol, i arrencarà a les 18.30 hores. Enguany, es preveu: una visita guiada al Museu del Ciment, les exposicions de Dunja Jankovic i Anna Benet Prat, l’actuació de Lolo & Sosaku, el sopar amb Corpus Berga i Victòria Vins, i la cloenda amb la DJ Connie. Comprar les entrades. Un cop inaugurada, la mostra es podrà visitar fins al 27 de juliol.

La Frontal

Torna la Frontal, la Cursa Nocturna de Puig-reig, aquest divendres. És oberta a tothom i permet disputar-la corrent (10 quilòmetres) o caminant (7 quilòmetres). A més, també s’han programat curses infantils. La participació inclou l’accés a la piscina per fer un bany a l’arribada, i un entrepà + beguda en arribar. Trobaràs el track i els horaris aquí. Organitza el CquieTrail.

L'arribada de l'estiu va acompanyada d'un reguitzell d'actes culturals i activitats d'oci a Olvan. Aquest divendres, se celebrarà el Vespre de la saviesa, una cita per reconèixer la gent gran del municipi. La jornada constarà d’unes entrevistes en directe dels infants als seus avis, una entrega d’obsequis als veïns i veïnes majors de 80 anys, un sopar popular i una cloenda musical amb el concert de Josep Maria Cantimplora.

Jornada: De cara al riu

L’Ametlla de Merola es fixa aquest cap de setmana en el seu entorn natural i, més concretament, en els falciots. La proposta es desenvoluparà el matí d’aquest dissabte, incloent-hi la presentació del projecte Falciots-Salvem la colònia amb Manel Fernández; una xerrada sobre ornitologia amb Dani Mañas; i un taller de construcció de nius a la biblioteca. El programa.

«L’Asland de fa un segle»

Un dia, pels volts dels anys vint, l’enginyer en cap de la Fàbrica Asland de Castellar de n’Hug, Joseph M. W. Stone, rep una comitiva de visitants, amics dels amos, per tal d’explicar-los el funcionament de la fàbrica de ciment. L’ajudaran la Falgars i el Ramon, treballadors que les han viscut de tots colors. Un viatge al passat de la fàbrica per reviure aquella jornada i descobrir la cimentera i la colònia. Es durà a terme cada dissabte, entre el 5 de juliol i el 30 d’agost, a les 11.00 hores. L’aforament és limitat, així que cal comprar les entrades prèviament.

Festa Major de Vilada

Vilada celebra la seva Festa Major en dos caps de setmana. Aquest dissabte i diumenge clouran les activitats amb una agenda que inclou la caminada solidària -els fons recaptats es destinaran a la Fundació Horitzó-, la representació de La niña bonita de Peyu, i el partit de futbol Verds contra blancs. El programa.

«Fàbrica endins»

Un viatge entre la pols de ciment de l’antiga fàbrica Asland, mitjançant una visita immersiva amb ulleres de realitat virtual. Aquesta particular ruta ofereix a l’usuari proposta que l’endinsarà en el laberint fabril de la cimentera tal com era l’any 1920, passant per diferents espais i naus del recinte -avui dia museístic- per complementar la visita. Una oportunitat per recuperar el patrimoni arquitectònic i industrial de l’Alt Berguedà, a través de les noves tecnologies. Es durà a terme cada dissabte, entre el 5 de juliol i el 30 d’agost, a les 16.00 hores. L’aforament és limitat, així que cal comprar les entrades prèviament.

Visita a la mina de petroli i taller de farmaciola

Pedratour i Bauma de les Deveses s’ocupen d’una activitat que vol posar en relleu un dels espais més únics de la comarca: la mina de petroli de Riutort. La jornada combina una visita guiada a la mina, i un taller de farmaciola per divulgar les propietats d’algunes plantes que creixen al nostre entorn. La inscripció costa 18 euros. La cita és el 5 de juliol a les 16.00 hores.

BdeGust

La Font del Balç acull la XVII edició de la BdeGust, una mostra per assaborir el millor del Berguedà i els vins del Pla de Bages. Serà el dissabte, de 18.00 a 01.00 hores, quan aquest espai ubicat al terme municipal de Casserres esdevindrà el punt de trobada a la comarca per als amants de la gastronomia i el vi. L’oferta gastronòmica serà a càrrec de la Formatgeria Blancafort, la Carnisseria Cal Serra, la Gelateria Sherbet, La Salada i Cardinale. Els productes vitivinícoles a disposició seran dels cellers Més que Paraules, Oller del Mas, Entrebosc, Vinyas d’Empremta i Celler Sanmartí. Finalment, també s’hi sumaran les cerveses de l’Horta de Cal Faneka – Cornèlia, i una selecció d’elaboracions ecològiques del Restaurant Cal Fuster. La proposta es complementarà amb música, jocs infantils, una trobada de Plaques de Cava i un sorteig de l’Associació de Comerciants de Gironella, entre altres. L’agenda.

La nit de les espurnes

Primera edició de la Nit de les Espurnes, una trobada de bèsties de foc que tindrà lloc a Avià. Serà el 5 de juliol al vespre i nit, començant pel passi del videoreportatge Tots som Cucafera a la Sala Gran de l'Ateneu; la plantada de bèsties a la plaça Abat Oliba; i el correfoc pel nucli. La festa culminarà amb un apadrinament i balls protocol·laris a la plaça de l’Ateneu. Els detalls.

Uel·lé Pedraforca

9a edició de l’Uel·lé Pedraforca, la cita al voltant de l’escoltisme i les seves cançons. Serà a l’era de Capdevila de l’Espà, a Saldes, el 5 de juliol a partir de les 20.00 hores. Es farà una cantada de cançons al voltant d’un foc de camp, encapçalades pel romancer Jaume Arnella. Per acompanyar la cita, hi haurà servei de bar i restaurant.

Vespre per passar en comunitat a Olvan. Serà el 5 de juliol, i arrencarà a les 21.00 hores amb una biquinada popular a l'Ateneu d'Olvan. En acabar, engegarà la passejada nocturna, organitzada per l'Ateneu Cinc Alzines.

Mulla’t

El Mulla’t per l’esclerosi múltiple torna el diumenge 6 de juliol a Catalunya. Es tracta d’una iniciativa que es programa a bona part de les piscines públiques del país amb l’objectiu de recaptar fons per la Fundació Esclerosi Múltiple i visibilitzar la malaltia que pateixen 12.000 persones a Catalunya. Un gest simbòlic, però que pot marcar la diferència. Consulta el llistat de les activitats i equipaments que s’hi han unit, aquí.

La 100x100 Half Berga és la prova de triatló que torna a vincular la comarca amb la disciplina. Se celebrarà el 6 de juliol i consta de cinc curses diferents, que combinen els tres esports (o dos) clàssics dels triatlons: la natació, el ciclisme i la cursa a peu. Categories i altres detalls, aquí.

XXII Reunió de vehicles clàssics d’Avià

Trobada de vehicles clàssics al poble d’Avià, que enguany arriba a la XXII edició. L’organitza l’entitat Motor Clàssic d’Avià i tindrà lloc el diumenge, a partir de les 08.00 hores. Els vehicles es concentraran davant de l’Escola Santa Maria d’Avià i la cita és oberta a tots els cotxes i motos amb més de 30 anys, amb documentació i assegurança vigents.

XXXV Cursa d'Estiu i IV Trail d'estiu de Bagà

Els Amics de l’Atletisme de Bagà celebren aquest diumenge, a partir de les 08.30 hores, la XXXV Cursa d’Estiu i el IV Trail d’estiu de la vila. Totes dues consten de proves diferents, pensades per a tots els públics. Inscripcions i detalls.

Natxo & Gerard

El cicle Tardes Tontes de l’Ametlla de Merola, una iniciativa de l’Associació Cultural Esplai, torna aquest estiu per omplir de música i activitat les tardes de diumenge. La proposta ofereix quatre cites gratuïtes al parc infantil de l’Ametlla de Merola, amb concerts a partir de les 20.00 hores. Durant totes les sessions, els assistents podran gaudir d’una variada oferta de begudes i també bikinis. Obren el certamen el duo de Natxo & Gerard.

«Sirat. Trance en el desierto»

Un home i el seu fill arriben a una festa rave perduda al Marroc. Busquen la Mar, la seva filla i germana, desapareguda fa mesos en una d’aquelles festes sense albada. Reparteixen la seva foto una vegada i una altra envoltats de música electrònica i un tipus de llibertat que desconeixen. Coneixen un grup de ravers i decideixen seguir-los a una última festa que se celebrarà al desert, on esperen trobar la jove desapareguda. Sirat. Trance en el desierto és el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge (18.00h) i el dilluns (20.30h). Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.