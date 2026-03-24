Collboni, favorable a densificar Catalunya

Jaume Collboni s'ha posicionat clarament a favor de la proposta del president Salvador Illa de densificar Catalunya com a mesura per pal·liar la greu crisi d'habitatge. Des de Brussel·les, l'alcalde de Barcelona ha defensat que cal estudiar seriosament totes les vies que permetin augmentar l'oferta disponible a les grans ciutats, qualificant la iniciativa com una opció viable i necessària. Collboni s'alinea així amb l'estratègia del cap de l'executiu català per accelerar la construcció de nous immobles.
La proposta de Salvador Illa
El posicionament de Collboni arriba després que Salvador Illa defensés en una entrevista a El Periódico “canviar el paradigma urbanístic i densificar tant com es pugui”. En aquest sentit, apostava per replantejar alguns dels plans per desenvolupar habitatge. “Si amb 500 pisos ja es financen les places, els parcs i la urbanització, se'n feien 500. Però si en comptes de 500, n'hi caben 700, se n'han de construir 700”.
Per a Collboni, la situació d'emergència residencial obliga les administracions a no descartar cap mecanisme que faciliti l'accés a l'habitatge, especialment en entorns urbans on el sòl és un recurs escàs. L'alcalde barceloní insisteix que “totes les opcions que afavoreixin l'augment de l'oferta” han de ser damunt la taula per frenar l'escalada de preus.
Per la seva banda, la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha garantit que aquest increment de l'edificabilitat no trencarà “l'equilibri territorial”. Després de la reunió del consell executiu, ha explicat que la Generalitat ha identificat 69 zones prioritàries, principalment a la segona i tercera corona metropolitana, on els planejaments ja estan a punt per generar bosses superiors als 1.000 habitatges. Amb tot, ha volgut tranquil·litzar els crítics amb l’augment d’edificabilitat o els residents en zones ja densament poblades. “La densitat està marcada pels planejaments, i això no canviarà”, ha assegurat Paneque.
En una línia similar es va expressar fa uns mesos Antonio Balmón, vicepresident de l'AMB i alcalde de Cornellà de Llobregat, que va demanar “trencar el tabú de l'edificació en vertical”. Per Balmón, aquesta aposta “no vol dir depredar”, sinó donar “una millor orientació i un millor aprofitament dels recursos públics” perquè “consumir metres quadrats per a molt poca gent seria un error en aquests moments”.
L'oposició no compra la densificació
La proposta del PSC ha suscitat el rebuig frontal d'ERC, soci d'investidura del Govern. El portaveu republicà Isaac Albert, en roda de premsa, va alertar que les ciutats catalanes ja pateixen una pressió excessiva, arribant a comparar la densitat de Barcelona amb la de Calcuta.
Per als Comuns, l'altre soci preferent de l'executiu, la densitat “no és la qüestió principal” que s'ha d'afrontar. Paral·lelament, la diputada de Junts Judith Toronjo, en declaracions a El Periódico, va lamentar que el president tingui una visió “centrada només en Barcelona i l'àrea metropolitana”, i va reclamar una estratègia que busqui un equilibri territorial real.
Finalment, la reacció més original -amb IA inclosa- ha estat la del PP. El diputat Juan Fernández, a través de les xarxes socials, ha acusat Illa de construir “ruscos de pisos” que provocaran “saturació i inseguretat”. A més, ha retret al president que quan era alcalde de la Roca del Vallès el seu model es basava en urbanitzacions de baixa densitat, camps de golf i “outlets de luxe”.