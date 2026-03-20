Collboni omplirà de verd 25 espais «desaprofitats» de Barcelona (mentre els interiors d'illa encara esperen)

Barcelona, a la caça de racons poc lluïts per sumar-hi verd. Ja fa un any i mig que el govern de Jaume Collboni havia anunciat un pla per incidir en nombrosos "retalls" de la ciutat, en zones que ara s'anomenen "en desús" o "desaprofitades". Ara, però, s'ha anunciat el paquet més gran de la proposta: la transformació de 25 espais per omplir-los de verd i de mobiliari per passar l'estona. Són punts que actualment són solars mig oblidats o pàrquings pendents de decidir què s'hi feia. És gran part del pla d'urbanisme verd de Collboni.
Tot i així, de moment encara no s'ha presentat cap nou interior d'illa, la gran promesa del PSC a la darrera campanya electoral, com a alternativa al model de superilles dels comuns. Fonts municipals asseguren que les novetats en aquest àmbit són imminents, i que es presentaran d'aquí a uns dos mesos. S'actualitza així el calendari, després que el mateix Collboni fa prop d'un any assegurés que hi hauria anuncis sobre la temàtica "aviat". Aquest divendres, preguntat per aquesta qüestió, l'alcalde ha justificat que el fet que es deixessin de produir interiors d'illa en el passat ha provocat que ara costi més engegar la maquinària de nou. Sigui com sigui, el consistori té pendent desenvolupar 10 nous interiors d'illa aquest mandat i millorar-ne vuit d'existents.
De moment, el que hi ha sobre la taula són les transformacions de 25 "espais reclamats per la ciutadania", ha explicat l'alcalde en la presentació del pla. Es tracta de "places dures mortes, cobertes sense fer servir o coses pitjors", ha afegit Jaume Collboni. Això lliga amb l'objectiu de "passar el rasclet a la ciutat", un principi que assegura que s'ha dedicat a la cerca de terrenys per construir habitatge protegit, però també per trobar on col·locar nou verd urbà.
En aquests darrers anys, de fet, ja s'hauria incidit en quatre espais d'aquest tipus, i ara ja està tot a punt per començar les obres -es promet fer-ho "els pròxims mesos"- a 25 zones més. A banda, encara quedarien una quinzena de punts "sense identitat" dels quals s'estan redactant els projectes executius i en els quals s'espera avançar també abans d'acabar el mandat. Amb aquest conjunt, amb aquests 44 espais, s'invertiria uns 87 milions d'euros i es transformarien 20 hectàrees, el que suposa superar la mida de tot el parc de la Ciutadella (16 ha).
De Sarrià a Nou Barris: aparcaments i cobertes
Entre els exemples dels espais que es transformaran hi ha punts com l'aparcament del costat del cementiri de Sant Andreu, al carrer de Pintor Alsamora, o la llosa superior de l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Sarrià. També el solar del carrer Castella, a Sant Martí, al costat del Parc de Bombers, diversos jardins de l'Eixample o la plaça Mercaders, a Ciutat Vella.
