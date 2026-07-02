Dues autores catalanes a les PAU del País Valencià abans de l'entrada en vigor del nou currículum

El passat mes de febrer la Conselleria d'Educació del País Valencià va introduir una modificació del decret de batxillerat per la qual descontextualitzava l'estudi dialectològic del valencià del marc general de la llengua catalana i "prioritzava" l’estudi dels principals moviments literaris valencians i dels seus autors més representatius, alhora que deixava a mans dels centres educatius la inclusió d'autors "d’altres tradicions". El nou text entrarà en vigor el proper curs 2026-2027; mentrestant, però, la realitat és tossuda i l'examen de Valencià de la convocatòria extraordinària de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) ha inclòs dues autores catalanes.
Una d'elles ha estat la lleidatana Maria-Mercè Marçal, amb un text titulat "Isabel de Villena i el seu feminisme literari". L'altra autora ha estat la barcelonina Mercè Rodoreda i la seva novel·la La plaça del diamant. Més concretament, les paraules de Marçal fan referència al Vita Christi d'Isabel de Villena i qualifiquen l'obra de la religiosa medieval com a text “de dona, conscientment, deliberadament de dona, si voleu femenina però encara més feminista”.
Marçal també parla d'un corrent “ginecofílic, profeminista o pot ser protofeminista” i de Christine de Pizan. El text, del 1990, es clou amb una afirmació rotunda: “Ben pocs són els casos que coneixem de dones escriptores medievals”. La pregunta ha demanat a l'alumnat descriure'n el tema, identificar-ne les parts, resumir-ne el contingut i establir-ne la tipologia textual. A més, els estudiants han hagut de respondre qüestions fonètiques i morfològiques.
Pel que fa a Rodoreda, l'escriptora ha aparegut al bloc de l'examen que s'ocupa de l'expressió i la reflexió crítica. En aquest cas, l'alumnat havia de situar La plaça del Diamant en el seu context i explicar característiques de l'autor i de la seva producció literària. Publicada per primer cop el 1962, aquesta novel·la psicològica ha estat traduïda a més de trenta idiomes.
Repeteix Fuster
Si descartava l'anàlisi de l'obra de Mercè Rodoreda, l'alumnat podia centrar l'atenció en el Diccionari per a ociosos de Joan Fuster. L'autor de Sueca ha repetit, així, en la prova extraordinària de les PAU, després d'haver aparegut ja amb Nosaltres els valencians a l'examen de Valencià de la primera convocatòria. El repte, en aquest cas, era comentar les característiques generals del cèlebre Diccionari de Fuster. De la mateixa manera, s'ha demanat als estudiants la redacció d'un text sobre l'obra teatral Mandíbula afilada, del valencià Carles Alberola.