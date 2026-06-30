30 de juny de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

ARA MATEIX

El govern espanyol activa un pla d'integració de migrants dotat amb 500 milions d'euros

Societat

  • El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la compareixença al Congrés pels casos de corrupció.

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de juny de 2026 a les 11:24
Actualitzat el 30 de juny de 2026 a les 11:25

Coincidint amb l’últim dia per presentar sol·licituds en el procés de regularització extraordinària, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat el Pla d’Integració i Ciutadania, dotat amb 500 milions d’euros i dissenyat amb aportacions de la patronal i els sindicats. Entre altres mesures, preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que “coordinarà els procediments de residència” i “preservarà les competències de seguretat i control fronterer”. El pla també destina prop de 30 milions d’euros a programes d’aprenentatge del castellà i les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors de l'Estat, i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre les necessitats del teixit econòmic.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar