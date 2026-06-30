El govern espanyol activa un pla d'integració de migrants dotat amb 500 milions d'euros

Coincidint amb l’últim dia per presentar sol·licituds en el procés de regularització extraordinària, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat el Pla d’Integració i Ciutadania, dotat amb 500 milions d’euros i dissenyat amb aportacions de la patronal i els sindicats. Entre altres mesures, preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que “coordinarà els procediments de residència” i “preservarà les competències de seguretat i control fronterer”. El pla també destina prop de 30 milions d’euros a programes d’aprenentatge del castellà i les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors de l'Estat, i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre les necessitats del teixit econòmic.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl Tribunal Suprem obre la porta a paralitzar la regularització extraordinària de migrants\r\n\r\n