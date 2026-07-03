El Govern posa les primeres multes a tres grans tenidors per incomplir la llei de l'habitatge

El Govern ha començat a imposar les sancions previstes per incompliments de la llei de l'habitatge. Segons han explicat fonts de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica aquest divendres, la Generalitat ha posat tres multes de 30.000 euros a tres grans tenidors que han incomplert la normativa.
A més, l'Agència de l'Habitatge ha tancat tres expedients més, si bé en aquest cas encara no s'han notificat les sancions corresponents. D'altra banda, hi ha 654 expedients més que continuen en diferents fases de tramitació.
Les multes previstes per incomplir la llei d'habitatge oscil·len entre els 3.000 i els 900.000 euros, en funció de la gravetat de l'incompliment. L'ens encarregat de supervisar el compliment d'aquesta llei és l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
El règim sancionador per la llei d'habitatge
El Govern va aprovar el gener de 2025 un decret per posar en marxa el règim sancionador per qui se salti la llei d'habitatge. D'aquesta manera, els llogaters podran denunciar aquells propietaris que no compleixin amb els topalls del lloguer -que posin el pis més car del que toca d'acord amb la llei- o bé que cometin frau de llei amb els lloguers de temporada, una escletxa a la llei que ha estat aprofitada pels especuladors tot aquest temps que no hi ha hagut multes pels incompliments.
En aquest sentit, ja s'han fet les primeres passes i a principis d’any l'executiu va anunciar que obriria els 13 primers expedients per incompliments de la regulació. A més, s'ha sancionat 22 comportaments que vulnerarien la regulació de lloguers, cosa que suposa un total de 77.000 euros. De moment, però, les primeres accions dutes a la realitat han sigut aquestes tres primeres multes, tot i que fa uns mesos el Govern va expressar que obriria un expedient contra l’empresa New Amsterdam Developers (NAD) pel desnonament de Txema Escorsa al bloc de Sant Agustí.