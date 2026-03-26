El lloguer de pisos cau des de l'entrada en vigor del topall, segons l'estudi d'un portal immobiliari

L'entrada en vigor del topall de preu del lloguer ha suposat un fort sotrac per al mercat immobiliari. Segons el darrer informe elaborat pel portal pisos.com, l'oferta d'habitatge de lloguer ha caigut un 60% a Catalunya des de l'entrada en vigor de la limitació de preu. Així ho ha exposat el seu portaveu i director d'estudis, Ferran Font, que ha lamentat que "cada vegada" hi hagi menys immobles disponibles i que els anuncis que hi ha a les pàgines web siguin "menys professionals". Des del portal immobiliari asseguren que el mercat va tancar el 2025 amb "signes d'estabilització", tot i la "tensió" en els preus.
Pel que fa al lloguer, Font critica la "inestabilitat reguladora" dels últims anys, sobretot des de l'entrada en vigor del topall dels preus. "En els últims dos anys no s'ha aconseguit que llogar avui un pis sigui més fàcil, sinó tot el contrari", ha indicat. El portaveu del portal immobiliari insisteix que "cada vegada" hi ha menys immobles en arrendament, la qual cosa atribueixen a diversos factors. Per una banda, una part "important" dels pisos en lloguer ja s'han situat dins el mercat de compra.
Per altra banda, el portal ha explicat que també hi ha propietaris que estan deixant els seus immobles buits i altres que estan oferint-los com a lloguer temporal. En concret, d'acord amb les dades de la Generalitat exposades, en l'últim trimestre del 2025 hi havia 5.072 contractes temporals signats a Catalunya, dels quals 3.063 a Barcelona ciutat. La capital catalana ja ha començat a prendre mesures per evitar que es reprodueixi aquest model contractual, una de les principals lloses de la crisi de l'habitatge.
Creix el mercat de compravenda de pisos
Segons les dades presentades pel portal immobiliari, el mercat va tancar un 2025 amb unes molt bones xifres de compravendes. De fet, segons asseguren, "no es veien" des de la bombolla immobiliària, tal com ja van apuntar els registres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Font ha assegurat que els compradors que tenen són "de reposició", és a dir, que adquireixen un habitatge perquè se'n venen un, i són sobretot de la demarcació de Barcelona.
En aquest sentit, el director d'estudis del portal assegura que el "desequilibri" entre oferta i demanda d'habitatge està provocant que les ofertes que es publiquen durin menys temps i hi hagi "molta més rotació". "Fa dos o tres anys un anunci podia perfectament estar publicat un parell o tres de mesos. Avui en dia, en un mes o mes i mig l'anunci es retira, sigui perquè s'ha venut o perquè ja s'ha generat l'activitat suficient", ha comparat.