05 de juny de 2026

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Societat

Els docents tallen la Ronda Litoral de Barcelona en una nova jornada de vaga general

  • Un centenar de professors tallen la ronda Litoral, en una imatge d''arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de juny de 2026 a les 10:47
Actualitzat el 05 de juny de 2026 a les 10:51

Centenars de docents procedents del Baix Llobregat i Barcelona han tallat cap a quarts d'onze la Ronda Litoral a l'altura del passeig de la Zona Franca en els dos sentits de la marxa. Prèviament un centenar de manifestants ja havien entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès, ubicat al mateix passeig de la Zona Franca, amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes exigint la seva dimissió. Es tracta de manifestants convocats pels sindicats CGT, COS i per la Intersindical.

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