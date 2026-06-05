Els docents tallen la Ronda Litoral de Barcelona en una nova jornada de vaga general

Centenars de docents procedents del Baix Llobregat i Barcelona han tallat cap a quarts d'onze la Ronda Litoral a l'altura del passeig de la Zona Franca en els dos sentits de la marxa. Prèviament un centenar de manifestants ja havien entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès, ubicat al mateix passeig de la Zona Franca, amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes exigint la seva dimissió. Es tracta de manifestants convocats pels sindicats CGT, COS i per la Intersindical.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLes direccions collen per arribar al 6% del PIB després del «no» a l'acord amb Educació\r\n\r\n