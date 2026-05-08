Els sindicats de la vaga educativa pressionen Illa per negociar abans del 12 de maig

Les infiltracions policials en una assemblea de docents de Barcelona en plena vaga educativa han escalat el conflicte un graó més. Aquest divendres al matí, els sindicats impulsors de les aturades -USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical- s'han reunit d'urgència amb els diferents grups de l'oposició per abordar la presència policial en una reunió sindical per planificar les vagues. En sortir de la reunió, des del faristol de premsa de la cambra catalana, els representants dels sindicats han llançat un ultimàtum dirigit al president de la Generalitat, Salvador Illa: "Segui a negociar amb la majoria sindical de l'educació d'aquest país. Afronti els conflictes, perquè no es resolen amagant-se, intentant dividir o amb cortines de fum", ha exclamat el coordinador d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú.
Els sindicats insten el cap de l'executiu català a reunir-se amb els representants dels docents abans de dimarts de la setmana vinent, 12 de maig, dia en què està convocada una vaga general de l'educació d'arreu del país. A més, tal com remarquen, en la trobada que han mantingut aquest matí amb ERC, Junts, Comuns i CUP, sindicats i oposició s'han compromès a establir una línia de treball continua per abordar la "desescalada" del conflicte: "Aquest conflicte ja no és només amb docents, totes les educadores del lleure, el personal PAE també estem convocades. Hem d'arribar a un acord i trobar una solució conjunta", ha exclamat la secretaria general de la CGT, Laura Gené.
Preguntats per les infiltracions policials i la petició de cessament del director de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, per part d'ERC i la CUP, els sindicats han volgut sumar-se a la demanda de dimissió i també han exigit explicacions per part dels responsables de l'executiu català: "També som conscients que hi va haver identificacions a representants sindicals durant les vagues del març", ha recordat Mumbrú. Els sindicats afirmen que encara estan recollint totes les dades sobre aquesta qüestió, però ja avancen que hi ha hagut situacions prèvies en què la policia catalana ha posat traves a la tasca sindical.
Una crida a "desescalar" el conflicte
Els diferents representants sindicals han fet una crida a "desescalar" el conflicte educatiu i insten la Generalitat a seure a negociar per trobar solucions. En aquest sentit, tal com ha asseverat la representant de la Intersindical, Laia Fonts, també lamenten les darreres polítiques impulsades per la conselleria d'Educació: "El govern del PSC ha estat incapaç de resoldre el conflicte i l'única via que ha trobat és aplicar-nos repressió. Ens envia policies a les aules, ens identifica per la nostra tasca sindical i ens infiltra agents. Aquest no és el país que volem", ha exclamat Fonts.
En aquesta mateixa línia, el secretari general de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, també ha reclamat responsabilitats polítiques per abordar el conflicte educatiu i ha situat el cap de l'executiu català com el màxim responsable actual de la crisi a les escoles. Els sindicats demanen la trobada amb Salvador Illa, però es mostren oberts a continuar negociant amb la resta de membres del Govern. És a dir, paral·lelament, la trobada reclamada amb la consellera Niubó també es manté en peu.