La DGT anuncia una novetat a les matrícules a partir d'aquest abril

Per qui les vulgui veure, hi ha múltiples senyals del pas del temps. Ara, la Direcció General de Trànsit (DGT) n'ha donat un altre. I és que ha anunciat que aquest mes d'abril començaran a aplicar-se les matrícules amb la lletra N per als cotxes nous, tal com ha informat el portal dieselogasolina.com.

Des del 2000, les matrícules que gestiona la DGT consten de quatre números i tres lletres. Així, quan s'acaben totes les combinacions de números amb la matrícula AAA, es passa a la matrícula AAB i, després, a l'ABB, fins a passar definitivament a la BAA. Ara, la primera lletra de les plaques dels cotxes nous ja serà la N.

Aquest sistema, que exclou la Ñ i la Q, a banda de la Ç; permet 80 milions de combinacions. La DGT preveu que les combinacions s'acabin cap a la dècada del 2050, quan caldrà implementar un sistema diferent. En aquest sentit, abans de les combinacions de quatre números i tres lletres, les matrícules estatals feien servir les inicials de les províncies. Així, un cotxe de Barcelona sempre tenia la lletra B.