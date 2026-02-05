L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid augmentarà 25 minuts per trajecte fins a finals d'any

Renfe, Iryo i Ouigo han acordat amb Adif que l'augment de 25 minuts en el trajecte entre Barcelona i Madrid s'allargui fins a desembre. Es tracta d'una petició per part dels operadors que Adif ha decidit acceptar a causa de la incertesa que hi ha en aquests moments entre la població. La data que han marcat perquè acabin les limitacions de velocitat és, de moment, el 13 de desembre de 2026.
Les tres operadores de trens d'alta velocitat i la companyia que gestiona la infraestructura ferroviària han pres aquesta decisió després dels accidents ferroviaris a Adamuz (Còrdova) i a Gelida (Barcelona), que han deixat 46 persones i un maquinista morts, respectivament. Arran dels accidents, Adif ha rebut un increment de queixes per part dels conductors dels trens en què alerten de possibles incidències a les vies. Per això, s'ha decidit reduir la velocitat en el trajecte, així com suspendre els últims trens del dia per fer les tasques corresponents de manteniment.
Amb la reducció de la velocitat, el trajecte entre les dues capitals tindrà una durada de més de tres hores. Les companyies ja han començat a informar els passatgers dels canvis d'horaris i cancel·lacions derivats d'aquesta situació.
Els últims trens del dia, suspesos
Aquesta mateixa setmana, Adif va demanar a les tres operadores de la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona que suspenguessin els últims trens de cada jornada per poder fer les tasques de manteniment en horari nocturn. En els darrers dies, els endarreriments acumulats i les limitacions de velocitat en alguns trams feien arribar els trens a destinació dins de l’horari que s’utilitza per fer revisions i reparacions a la infraestructura, una situació que es vol evitar amb la cancel·lació dels darrers combois.
En tot cas, no es reduiran les places disponibles, sinó que els passatgers afectats seran reubicats en els trens més pròxims, que en alguns casos operaran en doble composició –és a dir, dos trens units–.