L'Artemis II es prepara per a un dels moments més perillosos del viatge: com i quan serà l'amaratge

Després de deu dies en què tothom ha estat pendent del cel, o millor dit, de l'espai; ara els astronautes d'Artemis II tornen a la Terra havent acomplit les missions que tenien previstes i algunes fites històriques, com el rècord de distància d'una tripulació humana respecte a la Terra, arribant als 404.410 quilòmetres del planeta, i fotografiar la cara oculta de la Lluna.
Després d'assolir totes aquestes fites, la tripulació ja ha guardat l'equip i instal·lat els seus seients per a assegurar-se que tot estigui bé subjecte per a la reentrada. Els funcionaris de la NASA ja han confirmat a més que l'USS John P. Murtha ha salpat i es dirigeix al punt intermedi cap al lloc de recuperació en l'Oceà Pacífic, per a quan arribin els astronautes a l'aigua.
Quan es farà l'amaratge?
Els astronautes Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover i Reid Wiseman prepararan la cabina de la nau Orion per l'entrada a la Terra abans de l'amaratge, previst per la NASA per a divendres a les 20:07 hores de l'est dels Estats Units -les 02:07 de la matinada de dissabte a Catalunya- enfront de la costa de Sant Diego.
Com serà l'amaratge?
Aquest és un dels moments més perillosos de la missió, ja que els astronautes arribaran a la Terra a una velocitat que pot assolir els 10.657 metres per segon. Quan la nau entri en l'atmosfera terrestre se separarà d'ella -uns 42 minuts abans de l’amaratge- la càpsula que aterrarà a la costa de Sant Diego, on estarà la tripulació de la missió Artemis II.
Quan la càpsula entri en la Terra, es veurà envoltada per un intens plasma i haurà de suportar temperatures que superen els 2.500 °C, prop de la meitat de les que hi ha a la superfície solar. En arribar, els astronautes seran avaluats per un equip mèdic i les forces armades estatunidenques els recolliran per a portar-los a terra ferma.
La preparació abans de la reentrada a la Terra
Els astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, juntament amb l'astronauta de la CSA Jeremy Hansen, han provat i avaluat la peça per a la intolerància ortostàtica que s'usa sota el vestit del Sistema de Supervivència de la tripulació. Una peça imprescindible que els ajudarà a mantenir la pressió arterial i la circulació durant la transició de retorn a la gravetat terrestre.
La intolerància ortostàtica és una condició que experimenten alguns astronautes després d'un temps prolongat en microgravetat, fet que pot dificultar mantenir-se dempeus sense marejos o desmais.
Al marge d'això, han completat la seva sessió diària d'exercicis amb volant d'inèrcia com a part del programa d'entrenament físic de la missió. El volant d'inèrcia utilitza un sistema de cables que permet realitzar tant exercicis aeròbics, com a rem, com a moviments de resistència, incloent-hi esquats i pes mort.