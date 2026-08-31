L'estació de Verdaguer recupera el ple funcionament després de les obres: «El passadís és molt més còmode»

Els usuaris del metro han celebrat que l'estació de Verdaguer hagi tornat a estar operativa aquest dilluns. Des de les 5h del matí s'hi tornen a aturar els trens de la línia groga (L4), després de dos mesos sense fer-ho; però sobretot els passatgers han aplaudit que s'hagi reobert l'enllaç amb l'L5. "El passadís és molt més còmode, amb rampes accessibles i molt més il·luminat", ha descrit el Jesús en declaracions a l'ACN. Així, ha ressaltat que les obres d'adequació de l'últim any hagin eliminat les escales. Tot i això, continuen les actuacions per encabir els nous ascensors i les escales mecàniques. "Encara fa olor de pintura i hi ha coses per arreglar i condicionar", ha afirmat el Gerard.
Ambdós són usuaris habituals de l'L4 i han explicat que durant l'estiu han optat per baixar a Joanic i caminar una mica més. És el mateix que ha fet l'Ivone, que ha lamentat l'impacte de les obres en els que no han fet vacances. "He treballat i les obres m'han afectat una mica", ha assenyalat. Durant les últimes setmanes, amb l'estació tancada a l'L4, s'han fet tasques com el recrescut de les andanes, l'eixamplament de les escales fixes i la modificació del forjat del vestíbul.
Pel que fa al transbordament entre les línies 4 i 5, des d'aquest dilluns no cal fer-lo pel carrer. Les obres van arrencar el passat 13 d'octubre i han consistit a eliminar les escales i posar-hi rampes. A les instal·lacions, però, encara s'hi fan tasques i s'hi poden veure diversos cartells provisionals. Les obres que s'estan fent són als pous on hi haurà els nous ascensors i les escales mecàniques entre el vestíbul i les andanes de l'L4. Són tasques que executa el Departament de Territori amb una inversió de 8,6 milions i que han de permetre adaptar l'estació (la banda de l'L4) a persones amb mobilitat reduïda.
Incidències puntuals a la línia
Malgrat que aquest dilluns l'L4 hagi recuperat les seves parades habituals, a primera hora ha patit algunes incidències. Passades les 8:45h del matí s'ha alterat la freqüència de pas per una incidència tècnica en un tren a l'estació d'Urquinaona i minuts més tard per una en un tren a Alfons X. També hi ha hagut problemes a l'L1 entre Sants i Urgell i a l'L3 entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron.
Aquest dilluns també ha començat el tall a l'L9 i l'L10 Nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, que han de servir per fer L'millores en la infraestructura, segons TMB. L'operadora ha recordat que la línia de bus H8 cobreix el tall afectat i també proposa com a alternatives l'L1 des de La Sagrera i l'L2 des del Clot. També hi ha un bus especial.