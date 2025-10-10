L'extreballador d'un saló de jocs entra a robar d'incògnit... i l'enxampen per canviar els codis pel seu aniversari

Els Mossos d'Esquadra han detingut antic treballador d'un saló de jocs de Barcelona per robar 52.000 euros de la recaptació. Després de mesos d'investigació i moltes incògnites perquè no hi havia cap senyal de forçament d'accessos i no es va activar l'alarma, finalment han identificat el lladre gràcies al codi de seguretat d'una de les caixes fortes. I és que va canviar el codi de seguretat d'una caixa forta per la data del seu aniversari.
Els fets van tenir lloc el 24 d'abril d'enguany, quan l'empresa es va adonar que, malgrat que no hi havia cap senyal de robatori, un home havia accedit a l'interior de l'establiment i havia sostret 52.000 euros. A les imatges de seguretat, van identificar una persona disfressada amb gavardina, paraigües, barret i mascareta, per evitar ser reconegut. L'investigat va arribar de manera directa, coneixia la ubicació de les càmeres i les inutilitzava, amb cinta o obrint el paraigua.
Els investigadors van descobrir que un treballador de 39 anys, abans de ser acomiadat, havia canviat els codis de seguretat d'una de les caixes fortes i havia posat com a contrasenya la data del seu aniversari. També havia creat codis de desactivació de l'alarma, per a inutilitzar-la i accedir a l'establiment.
Aleshores, el 2 d'octubre, els Mossos van establir un dispositiu de localització i detenció de l'home, i van dur a terme una entrada i perquisició al seu domicili, on van intervenir 9.000 euros en metàl·lic. El detingut va passar a disposició judicial el 4 d'octubre i ara està a l'espera de més avenços en la causa.