Lleó XIV defensa l’acollida com una «oportunitat d’enriquiment entre pobles» des de les Canàries

El papa Lleó XIV ha continuat aquest divendres seva agenda a les Canàries amb una visita al centre d’acollida Las Raíces, un centre de San Cristóbal de La Laguna que acull refugiats quan arriben a l’arxipèlag i que depèn de l’Estat a través del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. El pontífex ha reivindicat l’acollida com “una oportunitat d’enriquiment entre pobles” i ha demanat que cadascú “faci el que estigui al seu abast per fer del món un lloc més humà”.
“Tots som, d’alguna manera, migrants”, ha asseverat aquest dijous en un discurs davant Les Raíces. Davant de centenars de migrants refugiats, el pontífex ha convidat a viure els intercanvis amb “responsabilitat i pensant en el futur de les pròximes generacions”. També ha dit que el nom del centre li ha recordat al seu predecessor, el Papa Francesc, ja que a aquest "sempre li agradava parlar d’arrels com a necessitat de “no oblidar els orígens”.
En una intervenció en francès, el pontífex també ha reconegut la tasca del govern espanyol, les entitats socials i totes les persones implicades en l’atenció a migrants. “Gràcies per fer possible aquesta ajuda humanitària que retorna l’esperança i dignifica tantes persones", ha sentenciat el cap de l'Església catòlica. Abans del seu discurs, un dels migrants, el Leo, ha agraït al Papa que “miri els migrants amb respecte” i ha assegurat que les seves paraules li han donat “força” per tirar endavant.
La portaveu del govern espanyol i ministra d’Inclusió, Elma Saiz, també s’ha dirigit al Papa en una breu intervenció en què ha defensat la política migratòria del govern espanyol, basada en els principis “d’humanitat, regularitat i convivència". Saíz, que ha estat la primera membre de l’executiu en intervenir públicament en un acte del Papa, ha reivindicat Espanya com a “país d'acollida".
Després de l’acte a Las Raíces, Lleó XIV s’ha dirigit a la ciutat de La Laguna, on ha participat en un acte amb organitzacions i persones migrants que ha reunit unes 4.000 persones. En aquest punt, el Papa ha tornat a fer una crida a la responsabilitat “d’acollir”, posant el focus en la integració. “Tota societat que acull té deures davant dels qui arriben”, ha defensat. El pontífex ha insistit que “integrar no és esborrar la història” dels que arriben ni tampoc exigir-los que deixin enrere “tot allò que forma part de la seva memòria”.
Missatge a les màfies
Així mateix, Lleó XIV s’ha dirigit a les màfies que “s’aprofiten de la desesperació” en les rutes migratòries i retenen documents, trafiquen amb persones, exploten treballadors, amenacen dones, enganyen famílies i converteixen el patiment en negoci”. “Atureu-vos. Per cada vida perduda i família enganyada us haureu de sotmetre a la justícia divina”, ha sentenciat.