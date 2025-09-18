Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 20 i 21 de setembre

Queden uns pocs dies perquè comenci la tardor i, amb ella, tots els plans que l'acompanyen. Encara que ja hem encetat un nou curs, però, les festes majors encara s'allarguen en alguns racons de Catalunya. D'altra banda, comença l'època de les fires i els mercats típics de la temporada. A Nació t'hem preparat un llistat amb opcions diverses per a tots els cursos i edats.
Setmana del Llibre en Català
Arriba una nova edició de la Setmana del Llibre en Català. Des d'aquest divendres fins al diumenge 28 de setembre, el passeig de Lluís Companys acollirà una edició record d'aquesta fira. En total, hi haurà 312 expositors, repartits en 94 casetes, que reuniran editorials de parla catalana, llibreries i institucions del sector.
97a Travessia al Port de Barcelona
Aquest dissabte 20 de setembre, a partir de les 8.30 hores del matí es podrà veure la gran matinal de natació popular a Barcelona, concretament al Moll de Bosch i Alsina. Es tracta de la 97a edició de la Travessia al Port. Com ja es feia en les darreres convocatòries, en acabar les proves populars, tindrà lloc el 7è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, etapa de la European Aquatics Open Water Cup, Copa d’Europa d’aigües obertes.
Un show d'humor de Luis Zahera
És el primer cop que l'actor Luis Zahera ve a Barcelona per presentar el seu espectacle Chungo. Es podrà veure el divendres 19 i dissabte 20 de setembre, i el divendres 3 i dissabte 4 d'octubre al Teatre Coliseum. L'actor ofereix un show d'humor ple d'històries i vivències personals viscudes des de la infantesa fins als seus inicis a la televisió i al cinema. L'espectacle té una durada de 80 minuts i les entrades tenen un cost de 21 euros.
Exposicions d'art contemporani
Un programa d'exposicions d'art contemporani repartides en 24 galeries d'art i una extensa agenda d'activitats per a tots els públics es podran visitar al Barcelona Gallery Weekend del 18 al 21 de setembre. Des d'aquest dijous, a Barcelona i l'Hospitalet se celebra l'11a edició d'aquest certamen amb activitats per a tots els públics. Algunes de les galeries on es podran veure les obres són l'Àngels Barcelona, la Joan Prats, l'etHall i la Mayoral. A més, totes les exposicions són gratuïtes i de lliure accés.
Amb criatures
Ja arriba la tardor i els plans en família es multipliquen. A Balaguer, es preparen per celebrar els 10 anys de l’Encontats, la gran festa del conte i el llibre il·lustrat, i que tindrà lloc del 17 al 21 de setembre. D'altra banda, al Parc Natural del Delta de l'Ebre, aquest cap de setmana es pot visitar l’únic festival ornitològic que se celebra a Catalunya: el Delta Birding Festival. Un punt de trobada anual per ornitòlegs i amants de la natura en un dels punts més privilegiats de Catalunya. Consulta aquí tots els plans.
Fires i mercats al Berguedà
Al Berguedà continua en marxa el Mercat del Bolet de Cal Rosal i arrenca la Fira de Santa Tecla, la mostra ramadera i agrícola és la més antiga de Berga. A més, també pots visitar la Festeta de la Cervesa que l'Ajuntament d'Olvan ha programat en el marc del Mercat del Bolet. Aquestes opcions i més aquí.
Festes majors a Osona
A Vic, del 17 al 21 de setembre se celebra la 37a edició del Mercat de Música Viva, un dels festivals més importants del panorama musical nacional. D'altra banda, encara queden algunes festes majors per la zona, com la de Calldetenes o la Roda de Ter, o l'Aplec de Rocaprevera, a Torelló. Tota l'agenda d'Osona aquí.
Terres Travel Festival a Tortosa
A les Terres de l'Ebre, concretament a Tortosa, aquest cap de setmana celebren la novena edició del festival dedicat al turisme i els viatges, el Terres Travel Festival. I, el dissabte, a La Ràpita, arriba una de les cites més esperades de la cultura popular, la trobada gegantera. Més plans a la demarcació aquí.