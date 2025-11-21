Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 22 i 23 de novembre

Encara que aquest cap de setmana el fred i el vent són els protagonistes, sempre hi ha una bona excusa per sortir de casa i fer plans per passar un dissabte i un diumenge divertits amb família o amistats. Aquest cap de setmana arriba carregat de propostes culturals i lúdiques per a tots els públics. Des de Nació, us hem preparat el nostre recull setmanal amb plans a tots els racons de Catalunya.
L'encesa de llums de Nadal
Si vols un pla tranquil per inaugurar l’època de Nadal, l’encesa de llums és per tu. El dissabte 22 de novembre a Barcelona es farà, com cada any, l'encesa de les llums de Nadal que decoren els carrers de la ciutat, un gran espectacle obert a tothom. Enguany es tornarà a fer al passeig de Gràcia a les 18 h, no arribis tard!
Mercat medieval de Viladecans
Aquest cap de setmana Viladecans celebra la seva XIX edició del Mercat Medieval, una de les cites més esperades del Baix Llobregat. Durant divendres 21, dissabte 22 i diumenge 23 el centre històric es converteix en un espai ple de paradistes que ofereixen artesania, productes naturals, alimentació tradicional, peces de roba i tota mena d’objectes inspirats en l’antiguitat. L’ambient és el d’una festa a l’aire lliure amb música, actuacions itinerants i contacontes. Pots veure la programació completa aquí.
Festival IF d'arts escèniques
L'11a edició del festival IF Barcelona se celebra de l’1 al 30 de novembre amb una programació plena de poesia, actuacions i reflexió repartides en més de trenta propostes de teatre, tallers i jornades de pensament que donen vida a la matèria inanimada, com les titelles. Consulta més informació aquí.
Amb criatures
Si busqueu plans per fer en família aquest cap de setmana teniu la Fira JocJoc de Tona, on durant tota una jornada la vila es converteix en un espai on les famílies poden gaudir d’activitats i jocs. També si a casa sou unes culturetes, aquest cap de setmana us heu de passar pel festival Culturista de Barcelona a la Nau Bostik, on trobareu tallers, concerts, espectacles familiars i un espai gastronòmic. I si el que preferiu és passar un cap de setmana de cine, "El meu primer festival de cinema", és la iniciativa ideal que se celebra arreu de Catalunya i on podreu gaudir de diversitat de pel·lícules d’arreu del món. Pots consultar més plans en família aquí.
La Fira de la Vedella Autòctona de Catalunya al Berguedà
Olvan torna a desplegar aquest cap de setmana la Muussegada, la Fira de la Vedella Autòctona de Catalunya. El certamen s’ha consolidat com l’escenari perfecte per unir productors i consumidors, amb les propostes gastronòmiques de grans al·licients i també activitats culturals, lúdiques i infantils per complementar la festa. El programa arrencarà amb la jornada tècnica per ramaders i es reprendrà el vespre de dissabte amb els dos actes estrella: el Concurs d’hamburgueses i l’espai de degustació. Diumenge, l’agenda s’allargarà fins al migdia amb tallers, demostracions i una xerrada.Troba més informació aquí.
Festa Major de Gurb 2025
De l'11 de novembre al 7 de desembre, Gurb celebra la Festa Major 2025 amb un programa carregat d'activitats culturals, esportives, tradicionals i populars com el pregó, música en directe, el ciclocròs o el correfoc. Aquest cap de setmana té lloc una de les propostes més esperades de la festivitat, el concert jove amb Strombers, Akoblats i fi de festa amb DJ Velasco. Aquí més informació.
Vermut electrònic a l'Espluga de Francolí
El Museu Terra i el Muses Festival ofereixen, el diumenge 23 de novembre de 2025 a partir de les 12 h a l'Espluga de Francolí, una cita amb la música i la gastronomia amb un vermut electrònic que comptarà amb la selecció musical de CatnizDJ que posarà ritme a la jornada. El vermut comptarà també amb col·lecció de memòria immaterial del museu, en el marc del projecte de recuperació de receptaris tradicionals i familiars impulsat pel Museu Terra al llarg del 2025 en el marc de Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia. Més plans a Tarragona aquí.