Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 24 i 25 de maig

La previsió de bon temps i la pujada de les temperatures es mantindran durant el cap de setmana del 24 i 25 de maig, i es multipliquen les alternatives d'oci arreu de Catalunya. Des de la final de la Champions en una pantalla gegant, a fires de llibres, medievals o modernistes fins a festivals musicals. Tot plegat a preus diversos i amb plans per totes les edats, gustos o companyies.

Final de la Champions a Glòries

Un dels esdeveniments del cap de setmana és, sens dubte, la final de la Champions femenina entre el Barça i l'Arsenal. Tindrà lloc el dissabte a les 18 hores a Lisboa, però pels qui no s'hi puguin desplaçar, l'Ajuntament de Barcelona ofereix una alternativa. A la plaça de les Glòries s'hi posarà una pantalla gegant per seguir el partit en directe.

Món Llibre 2025

De divendres a diumenge, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) acull una nova edició del festival literari infantil i juvenil Món Llibre. Amb entrada lliure, el festival proposa una immersió en el món dels llibres a través de la literatura i el joc, amb activitats per a totes les edats.

Festa major de la dreta de l'Eixample

L'element central d'aquesta celebració és el modernisme i per aquest motiu cal destacar la fira modernista amb productes d'època. Tanmateix, com a qualsevol festa major, també s'hi fa una cercavila amb gegants, balls, competicions esportives, tallers, àpats populars, i punxadiscos. És organitzada per l'Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample

Begur en Flor

El Begur en Flor és un homenatge a les flors i en especial a les flors silvestres, les que ens envolten. Totes les flors exposades són fetes a mà, per artistes, voluntaris, vilatans i forans. Hi diversos tallers per fer flors, espais de creació artística i musicals. Tot plegat, amb les flors al centre.

Fira Medieval a El Rourell

La Fira Medieval a El Rourell és un esdeveniment que recrea l'ambient i les tradicions de l’època medieval. Durant la Fira els carrers es transformen en un mercat medieval ple de parades d’artesans i comerciants que venen una gran varietat de productes artesanals i aliments típics de l’època. S'hi poden trobar des de joies i roba fins a ceràmica, armes reproduïdes i productes gastronòmics locals.

Aplec del Caragol

L'Aplec del Caragol de Lleida és una festa gastronòmica organitzada al voltant de la cuina del cargol que se celebra a Lleida. L'Aplec comença divendres a la tarda i es perllonga durant el dissabte i el diumenge. Al voltant de la gastronomia, l'Aplec gaudeix d'un extens programa d'activitats: els espectacles, la música de les xarangues, les revetles, les exhibicions de dansa i els castellers, divertits concursos… tot de caràcter gratuït i obert al públic en general.

Litterarum Mora d’Ebre

La Litterarum Mora d’Ebre és un esdeveniment cultural que té lloc a Móra d’Ebre. Aquesta celebració ofereix una gran varietat d’activitats relacionades amb la lectura, l’escriptura, la poesia i altres expressions artístiques. Presentacions de llibres, lectures públiques, recitals de poesia, taules rodones amb autors i editors, tallers d’escriptura creativa, concursos literaris, exposicions d’art i fotografia, i altres esdeveniments culturals.

VIns al Carrer a Caldes de Montbui

La Fira Vins al Carrer de Caldes de Montbui arriba a la seva quarta edició i enguany comptarà amb més de 45 cellers que presentaran i explicaran alguns dels seus millors productes (vins blancs, rosats, negres i escumosos) i tots els assistents podran degustar-los. Per acabar de fer grossa la festa i arrodonir la jornada, no hi faltarà la música en directe en un escenari situat al costat de l'espai restauració per acompanyar els vins i sopar en acabar la fira.

El so de Pau Casals

A Sant Salvador s'hi fa el Cicle de concerts El so de Pau Casals. Un seguit d'actuacions musicals exclusives amb l'objectiu de, a partir de la combinació de tecnologia, recerca i pràctica interpretativa, oferir noves perspectives sobre la figura de Casals i el seu impacte en la història de la música.

Òpera Pantalla i calla

A Reus s'hi celebra l'Òpera 'Pantalla i calla, una òpera 'buffa, és a dir, simpàtica i divertida, que toca un tema molt controvertit i actual: l'ús de les tecnologies digitals per part dels infants i joves. És una obra per a tota la família i amb el paper de nens i nenes de 5è i 6è de primària com a cantants i actors. També hi participen la soprano Montserrat Seró, el baríton Jordi Cos i els solistes del Cor Sant Esteve.

Tribulossi

El Tribulossi és un Festival Poètic de les Arts que utilitza la poesia com a vehicle conductor de totes aquelles manifestacions artístiques que poden ser inspiradores, com propostes de dansa, teatre, música, arts plàstiques o gastronomia. Tribulossi és una paraula pallaresa o pirinenca -el festival es fa a Tremp- que vol dir daltabaix; enrenou de soroll i crits, avalot, tribulació o soroll causats per l'excés de gent, de moviment.

OncoMusicFest

L'OncoMusicFest de Calonge i Sant Antoni és un festival familiar i solidari que ofereix una experiència que combina música en directe, activitats per a totes les edats i un ambient festiu que promou la solidaritat. Els assistents poden gaudir d'actuacions musicals, espectacles de màgia, tallers infantils, inflables i un taller de castellers. A més, s'organitzen vermuts musicals i una arrossada popular. Tots els beneficis que es recaptin es destinaran a ajudar els malalts de càncer i les seves famílies a través dels serveis que ofereix l'Oncolliga.