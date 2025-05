Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 23, 24 i 25 de maig

Berga comença a respirar Patum amb la presentació de la samarreta oficial d'enguany. També a la capital, els berguedans tenen oportunitat de descobrir les pròximes tendències de la temporada primavera-estiu, a la fira Berga Moda al Parc de les Aubes. L'endemà, la màgia omplirà els carrers de Gironella, amb una nova edició del Magikae. Nació Berguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 23, 24 i 25 de maig.

El Casal Panxo posa en marxa una nova edició dels Divendres Panxo, el cicle que uneix la divulgació sobre els temes que interessen l’agrupació amb activitats d’oci i cultura, connectades pels sopars populars al pati del local. Aquest divendres, 23 de maig, es durà a terme una radioescolta del podcast Renacer, basat en les converses d'exguerrilleres colombianes pertanyents a les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) amb representants d'Acció Internacional per la Pau. La proposta musical serà amb la formació Joia, de pop-folk català.

Amistosos del Club Rugby Berguedà

Gironella viurà una jornada històrica de rugby amb els primers partits amistosos del Club Rugby Berguedà. L’esdeveniment tindrà lloc al Camp de Futbol de Gironella, el 24 de maig a partir de les 10.00 hores, amb un entrenament de l'Escola de Rugby, i seguirà amb l’amistós del femení i el del masculí. La matinal clourà amb un tercer temps de celebració col·lectiva.

Presentació de la samarreta de la Patum

L'Ajuntament de Berga ha tornat a promoure La Patum tot l'any, el cicle d'activitats al voltant de la festa més enllà dels dies de Corpus. La Patum Infantil protagonitzarà l'arrencada de la cita, protagonitzant l’acte de presentació de la samarreta oficial de la Patum d'aquest 2025. Serà el 24 de maig a les 12.30 hores, i comptarà amb la participació del dissenyador de la peça, Sergi Montaner, i de la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. Presentarà l'acte Xavi Rossinyol.

Berga Moda

La Berga Moda (BM) torna aquest mes de maig a Berga, replicant el format de fira monogràfica al Parc de les Aubes. La cita serà el 24 de maig, de les 17.00 a les 23.00 hores, i incorpora novetats com un espai per a dissenyadors emergents i tallers infantils. Un total de 23 parades de l'àmbit de la roba, l'estètica i els complements es desplegaran entorn en aquest escenari. A més dels punts de venda, la cita inclou altres propostes per amenitzar el passeig i les compres, com música, servei de bar i furgoteques. Consulta els detalls del programa i tota l’actualitat de la fira, aquí.

Festival Nyàmera

El Festival Nyàmera torna, i aquest any ho fa a la primavera, amb una edició que consolida la seva aposta per la música d’alta qualitat i el territori. El pròxim 24 de maig, el Nyàmera acull al Parc dels Avets de Casserres artistes que giren pels grans festivals de Catalunya, i que fan parada al Berguedà per compartir la seva música en un format proper, viu i compromès. Actuaran: Osona Soul Rebel, Cocodril, Astrio, Mourn i un DJ per tancar el festival.

«El tigre»

Mercè Martínez i David Olivares protagonitzen El tigre, una comèdia que se centra en els esdeveniments fatídics que viurà un coach a partir d'una sessió de fotografies per un dominical. La representació serà al Teatre de l'Ametlla de Merola, dins el Cicle de Primavera a l’equipament de la colònia. La cita és el 24 de maig a les 19.00 hores. Comprar entrades.

El Club del Joc

El Club del Joc és una activitat dedicada als jocs de taula i adreçada a tots els públics. És a càrrec de la Cia. de Jocs l'Anònima i té el suport de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Berga. Les persones participants podran gaudir gratuïtament d'una àmplia varietat de jocs d’estratègia, cooperatius, divertits, d’atzar, d’habilitat, entre molts altres. Serà dissabte, 24 de maig, a partir de les 21.00 hores i fins a la mitjanit, a l'Espai Jove de Berga. A més, en aquesta sessió s'hi sumaran Xavier Febrero i David Casas, amb una nova proposta de jocs de rol.

El Magikae, el Festival de Màgia de Gironella, viurà aquest cap de setmana la seva quarta edició. La cita és el diumenge, 25 de maig, amb una agenda que uneix un taller infantil, actuacions obertes i l'espectacle de cloenda a l'Espai el Blat. El programa arrencarà amb el taller de màgia del mag Àlex Ferrer (10.30h), i completaran la matinal Màgic Pol (11.30h) i Gonza Martini (12.30h). En la franja de la tarda, es podrà gaudir de les propostes de Sanyes (17.00h) i Txema Muñoz (18.00h). Consulta el programa complet aquí i compra les entrades en aquesta plataforma.

La Flama Ciclista Femenina

El col·lectiu FEMRevolta, Primavera Ciclista al Berguedà i el Club Esquí Berguedà impulsen la Flama Ciclista Femenina, el 25 de maig. La cita pretén reivindicar l’esport femení i escalfar motors pel gran repte: omplir Coll de Pal el 7 de juny, durant l’etapa de La Volta a Catalunya Femenina. La proposta consisteix en una pedalada no competitiva en forma de marxa que passa per diferents pobles de la comarca, des d'Avià fins a Bagà, fent una aturada a Berga.

Que rebenti la Baells

El Konvent celebra aquest diumenge la quarta edició de Que rebenti la Baells, la fira de vins de mínima intervenció del Berguedà. Un total de 42 projectes vitivinícoles participaran en la proposta, que es complementa amb la Ràdio de Màxima Intervenció liderada per Rosa Cerarols, el concert de Paco Pecado, a més de diferents espais de gastronomia i formatges. L’entrada té un preu de 15 euros. Més informació.

«Pols de diamant»

Dafnis Balduz i Albert Salazar protagonitzen Pols de diamant, l'obra que relata la història del Dani, que denuncia haver estat víctima d'una brutal agressió LGTBI-fòbica i el seu testimoni es torna viral. No obstant això, hi ha alguna cosa del seu testimoni que sembla no convèncer els investigadors del cas i, sobretot, l'opinió pública. Estigma i linxament mediàtic van plegats en aquesta peça basada en un cas real. La representació serà al Teatre Municipal de Berga, el 25 de maig a les 18.00 hores, i està inclòs en la programació de la primera meitat de l'any de l’equipament cultural. Les entrades es poden comprar de forma anticipada i a taquilla.

«Bienvenido a la montaña»

Després de 40 anys ensenyant a Roma, Michele aconsegueix el seu somni de treballar en una petita escola rural ubicada al Parc Nacional dels Abruços. Allà, amb el suport de la subdirectora Agnese i els seus alumnes, s’adapta ràpidament a la vida a la comunitat. La calma, però, es trenca amb la notícia que l’escola tancarà al final del curs per falta d’estudiants. Michele s’embarca llavors en una carrera contrarellotge per salvar el col·legi. A mesura que lluita contra la burocràcia i el desinterès, descobreix el poder de la unió i la importància de preservar un lloc ple de vida i d’aprenentatge. Aquesta és la sinopsi de Bienvenido a la montaña, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge a les 18.00, i el dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.